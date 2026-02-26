INFO BIGLIETTI: VIS PESARO-PONTEDERA

Aprirà
alle
ore
16
di
oggi,
giovedì
26
febbraio,
la
prevendita
per
Vis
Pesaro-Pontedera,
ventinovesima
giornata
di
Serie
C
Sky
Wifi,
in
programma
domenica
1
marzo,
ore
14:30,
allo
Stadio
“Tonino
Benelli”
di
Pesaro.
I
tagliandi
per
assistere
all’incontro
nel
settore
ospiti
sono
disponibili
sul
circuito
Vivaticket
e
presso
il
Point
“Pontedera
Cuore
Granata”,
in
Piazza
Martiri
della
Libertà
(aperto
giovedì
17-20;
venerdì
10-12:30
e
17-20;
sabato
10-12:30
e
17-20).
Di
seguito
i
prezzi:
–
INTERO:
€14,00+commissione
di
servizio;
–
RIDOTTO:
€12,00+commissione
di
servizio;
–
RIDOTTISSIMO:
€1,00+commissione
di
servizio
La
tariffa
RIDOTTO
è
destinata
a:
–
Under
15
(ragazzi
da
13
a
15
anni
compiuti)
–
Over
65
(persone
che
abbiano
già
compiuto
65
anni)
–
Donne
La
tariffa
RIDOTTISSIMO
è
destinata
a:
–
Bambini
da
0
a
12
anni
compiuti
La
vendita
terminerà
sabato
28
febbraio
alle
ore
19:00.
Il
giorno
della
gara
non
sarà
possibile
acquistare
biglietti
per
il
settore
ospiti.