Viareggio Cup, ecco i gironi

Si è svolto questa mattina (venerdì 13 febbraio) il sorteggio dei gironi della 76ª Viareggio Cup (in programma dal 9 al 23 marzo) e della 7ª Viareggio Women’s Cup (9-12 marzo).

Al torneo maschile partecipano 24 squadre della categoria under 18, divise in sei gironi da 4 (gruppo A: 1-2-3; gruppo B: 4-5-6): accedono agli ottavi le prime due classificate di ciascun raggruppamento più le due migliori terze di ciascun gruppo.

La gara inaugurale verrà disputata allo stadio dei Pini di Viareggio (lunedì 9 marzo, con in campo il Genoa campione in carica) così come le finali di entrambe le competizioni.

Al torneo femminile sono iscritte 6 formazioni: le vincitrici dei due gironi si qualificano per la finale.

“Questo torneo è riuscito a resistere a tutte le intemperie nei suoi 75 anni di storia: è un patrimonio inestimabile del mondo del calcio e conferma il suo ruolo di precursore dei tempi. Alla Viareggio Cup saranno protagoniste numerose squadre africane come ai prossimi Mondiali”, ha affermato il presidente del Centro Giovani Calciatori Alessandro Palagi.

“Ci sono cose che a Viareggio vanno e vengono e altre che restano e che si proiettano nel futuro come la Coppa Carnevale. Questa manifestazione appartiene al Dna della città”, ha sottolineato l’assessore al turismo Alessandro Meciani.

“Bisogna fare un grande applauso al presidente Palagi, perché in un calcio che cambia continuamente portare avanti questo torneo è un motivo di orgoglio”, ha aggiunto il consigliere regionale Figc e presidente della commissione tecnica del torneo Giorgio Merlini.

Questi i gironi:

76ª VIAREGGIO CUP

GRUPPO A *

Girone 1: Genoa, Mavlon (Nigeria), Vllaznia (Albania), As Police Football (Burkina Faso)

Girone 2: Fiorentina, Rangers Enugu (Nigeria), Viareggio, One Touch (Nigeria)

Girone 3: Sassuolo, Nexus Football Academy (Nigeria), Uyss New York, Rbm Sports (Nigeria)

GRUPPO B **

Girone 4: Rappresentativa Serie D, Futurepro Soccer (Nigeria), Athletic Palermo, Academy Potey Keahson (Costa d’Avorio)

Girone 5: Spezia, Magic Stars (Nigeria), Westchester United (Stati Uniti), Koforidua (Ghana)

Girone 6: Stella Rossa (Serbia), Ojodu City (Nigeria), Rijeka (Croazia), Olympique Thiessois (Senegal)

*Le gare del gruppo A si disputeranno lunedì 9, mercoledì 11 e venerdì 13 marzo

** Le gare del gruppo B si disputeranno martedì 10, giovedì 12 e sabato 14 marzo

7ª VIAREGGIO WOMEN’S CUP

Girone 1: Juventus, Fiorentina, Livorno

Girone 2: Milan, Westchester United (Stati Uniti), Rappresentativa LND

Le gare di entrambi i gironi si disputeranno lunedì 9, martedì 10 e mercoledì 11 marzo.

L’articolo Viareggio Cup, ecco i gironi proviene da Viareggio Cup.