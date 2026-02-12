La Lega Pro ha diffuso il calendario delle gare non ancora calendarizzate da qui fino al termine della stagione regolare. Dopo il turno di riposo, le zebrette riprenderanno la marcia nella sfida casalinga contro il Pontedera e chiuderanno il proprio campionato al “Libero Liberati” di Terni il 26 aprile alle 14:30, nel match contro la Ternana. Si ricorda inoltre che le ultime due giornate saranno giocate in contemporaneità su tutti i campi.

Di seguito il calendario completo

32ª giornata | RIPOSO – 15 marzo

33ª giornata° | Pianese – Pontedera – Sabato 21 marzo alle 14:30

34ª giornata | Forlì – Pianese – Domenica 29 marzo alle 17:30

35ª giornata | Campobasso – Sabato 4 aprile alle 14:30

36ª giornata | Gubbio – Pianese Sabato – 11 aprile alle 14:30

37ª giornata | Pianese – Juventus Next Gen – Sabato 18 aprile alle 20:30*

38ª giornata | Ternana – Pianese – Domenica 26 aprile alle 14:30*

* = L’orario sarà il medesimo per tutte le nove partite del girone

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Pianese, il calendario delle partite da qui a fine stagione proviene da U.S. Pianese.