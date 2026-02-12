Il post partita di Pianese-Perugia, Birindelli: “Un successo fortemente voluto. Bravi tutti”

Nel dopogara è intervenuto anche Marco Bertini, autore del gol del momentaneo 2-0

“Abbiamo voluto fortemente questa vittoria, perché i ragazzi durante la settimana fanno sacrifici e si allenano con grande serietà. C’era tanto entusiasmo”. Così mister Alessandro Birindelli nel post partita di Pianese-Perugia, dopo una prestazione più che convincente che ha visto i bianconeri imporsi per 2-1 sul Grifone. “Questo successo ci permette di riprendere il nostro mini-percorso di allenamenti in vista della partita di domenica contro il Livorno: mini perché gli allenamenti saranno pochi, tra recupero e vigilia”, ha spiegato il tecnico.

“Subire una terza sconfitta avrebbe inciso anche su questo aspetto, facendoci lavorare con meno serenità. Va però sottolineato che anche nelle sconfitte la prestazione non era mai mancata: questo conferma quanto ho sempre detto, ovvero che la squadra c’è, risponde alle richieste e lavora nel modo giusto. Non ero tanto preoccupato per le sconfitte in sé, perché la squadra ha sempre giocato con equilibrio e atteggiamento corretto. Quello che mi preoccupava era il trend: piccoli errori che venivano sempre puniti”. “Voglio fare i complimenti a tutti i ragazzi, perché dal primo giorno si sono messi a disposizione e mi hanno aiutato anche a crescere personalmente: è il mio primo anno tra i professionisti e il confronto quotidiano ci fa migliorare tutti. Ringrazio lo staff, che mi supporta nella gestione del campo e dell’extracampo, e la società, che mi ha dato la possibilità di intraprendere questo percorso da allenatore”. “Siamo contenti, io sono contento, ma lo sarò davvero quando raggiungeremo questa benedetta quota salvezza, che è l’obiettivo minimo da centrare il prima possibile, per poi vedere cosa potrà succedere partita dopo partita”, ha concluso Birindelli.

Nel dopogara è intervenuto anche Marco Bertini, autore del gol del momentaneo 2-0. “In realtà è nato tutto da un po’ di dialogo, quindi non avevo previsto esattamente quella giocata. Sono comunque molto contento: è una soddisfazione personale che cercavo da un po’. La cosa più importante, però, è che al di là del gol abbiamo portato a casa i tre punti e siamo tornati alla vittoria dopo due partite in cui le cose non ci erano girate nel modo giusto”. “Abbiamo approcciato bene la partita: nel primo tempo siamo stati molto pericolosi e secondo me meritavamo il vantaggio anche prima. L’atteggiamento è stato quello di una squadra che voleva vincere dal primo al novantesimo minuto, e questo è fondamentale. Dopo due gare in cui, pur facendo buone prestazioni, i risultati non erano arrivati, partire così ha dato un segnale importante. È un aspetto su cui lavoriamo e oggi ci è riuscito tutto al meglio”, ha concluso Bertini.

(Ufficio Stampa US Pianese)

