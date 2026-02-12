Una Pianese stellare supera il Perugia 2-1 e torna a festeggiare davanti al pubblico amico

Tre punti di capitale importanza firmati dalla prodezza di Coccia e da Bertini

PIANESE (3-4-2-1): ilippis; Amey, Gorelli, Ercolani; Sussi, Bertini, Simeoni, Colombo (15’ st Tirelli), Coccia (45’ st Balde); Bellini (45’ st Proietto), Martey (32’ st Fabrizi). A disposizione: Reali, Porciatti, Ongaro, Spinosa, Bigiarini, Jasharovski, Nicastro, Xhani. Allenatore: Birindelli.

PERUGIA (4-2-3-1): Gemello; Megelaitis (23’ st Lisi), Angella, Riccardi, Dell’Orco; Ladinetti, Tumbarello (1’ st Joselito); Bolsius (1’ st Nepi), Verre (1’ st Bacchin), Canotto (11’ st Manzari), Montevago. A disposizione: Moro, Strappini, Stramaccioni, Bartolomei, Terrnava, Giardino, Rondolino. Allenatore: Tedesco.

ARBITRO: Leonardo Mastrodomenico di Matera (Romaniello – Valcaccia; IV ufficiale: Simone Caruso di Viterbo; Operatore FVS: Massimiliano Starnini di Viterbo)

MARCATORI: 47’ pt Coccia (PI), 10’ st Bertini (PI), 27’ st Nepi (PE)

AMMONITI: Verre, Martey, Tirelli, Coccia, Dell’Orco, Sussi, Montevago, Lisi

NOTE: spettatori 927 + 239 abbonati. Totale: 1.166. Incasso: 11.240 + 1.958 quota abbonati. Totale: € 13.198. Recupero: 1’, 6’. Angoli: 7-3.

È una vittoria bellissima quella che riporta il sorriso in casa Pianese a meno di quattro giorni dalla trasferta di Arezzo. Le zebrette mostrano subito i muscoli, disputando un primo tempo di grande qualità e a tratti di dominio, sbloccato in chiusura da una punizione disegnata alla perfezione da Coccia. Nella ripresa la formazione amiatina si ripete e trova il raddoppio con Bertini. Dopo la sfortunata rete del 2-1 firmata da Nepi, il Perugia prova a prendere in mano il pallino del gioco, ma i bianconeri sono bravissimi a chiudere ogni spiraglio alle sortite avversarie. Tre punti pesantissimi, che danno morale al gruppo guidato da mister Birindelli. Archiviato il successo che porta la Pianese a quota 34 punti in classifica, la squadra avrà appena il tempo di rifiatare: si torna infatti in campo già domenica per la trasferta dell’Ardenza contro il Livorno. Calcio d’inizio alle 14:30 di domenica 15 febbraio.

Primo squillo della Pianese al 4’, con Martey che recupera palla, si porta nei pressi dell’area avversaria, rientra sul destro e calcia: Gemello blocca senza difficoltà. Il secondo tiro nello specchio arriva appena due minuti più tardi: Bertini batte una punizione in profondità per Bellini, bravo a controllare e a concludere, ma ancora una volta il portiere fa buona guardia sul proprio palo. All’11’ ci prova capitan Simeoni dai 20 metri: la conclusione termina di poco a lato, con il movimento della rete colpita sull’esterno che illude i tifosi presenti al Comunale. Le zebrette continuano a spingere e al quarto d’ora costruiscono un’azione insistita che porta prima Bertini e poi Martey alla conclusione, trovando però sempre la respinta della difesa. A chiudere l’azione è ancora il numero 77 bianconero, ma il pallone termina alto. Al 26’ Matteo Colombo calcia al volo al termine di una bella manovra avviata dal cross di Martey dalla destra, ma l’estremo difensore riesce ad allontanare in qualche modo. Due minuti più tardi la Pianese colpisce anche una traversa: Coccia, direttamente da calcio d’angolo, va vicino al gol olimpico. Al 34’ le zebrette trovano la via della rete quando Amey insacca sugli sviluppi di un corner, approfittando di una respinta a vuoto del portiere, ma l’arbitro ravvisa una spinta in attacco che lascia più di qualche dubbio a staff e tifosi bianconeri. Colombo ci riprova al 40’: il centrocampista controlla un pallone vagante e scarica verso la porta con il destro, sfiorando soltanto il palo. Il gol arriva allo scadere del primo tempo, al 46’, con una punizione disegnata alla perfezione da Coccia: il pallone sorvola la barriera e si infila là dove Gemello non può arrivare. È 1-0 al Comunale e su questo punteggio si va al riposo.

Il primo tiro della ripresa è dei biancorossi, che ci provano dopo appena un minuto ma senza trovare lo specchio. I bianconeri non si lasciano impressionare e al 10’ trovano il raddoppio: Bertini calcia da fuori area e, complice una sfortunata deviazione di Dell’Orco, il pallone si insacca in rete. A questo punto sono gli umbri a cercare di prendere in mano il pallino del gioco, mentre la formazione di casa risponde in contropiede. Bertini arriva alla conclusione dopo una cavalcata di una ventina di metri, ma ottiene soltanto un calcio d’angolo. La Pianese va vicinissima a un altro gol spettacolare al 24’ della ripresa: Bertini lancia lungo per Bellini che, di prima intenzione, prova a scavalcare l’estremo difensore biancorosso, bravo però a superarsi e a negare la rete all’attaccante. Il gol che dimezza lo svantaggio arriva al 27’: un pallone apparentemente innocuo viene spazzato da Gorelli ma rimbalza addosso a Martey, favorendo involontariamente il Perugia. Nepi raccoglie in area di rigore e non sbaglia, firmando il 2-1 di Piancastagnaio. La Pianese prova a reagire, ma a sfiorare il gol è ancora il Perugia con una conclusione di Lisi dai 25 metri che esce di un soffio. All’85’ ci riprova Bacchin, che riceve in area, si gira e calcia alto. Replica la Pianese un minuto più tardi con Sussi, che entra in area su un bel filtrante ma non trova lo specchio. In pieno recupero la Pianese rischia di calare anche il tris ma Gemello compie un miracolo e nega la rete a Proietto. Su questa azione si chiude la partita: termina 2-1 al Comunale con la Pianese che torna alla vittoria.

L’articolo Una Pianese stellare supera il Perugia 2-1 e torna a festeggiare davanti al pubblico amico proviene da U.S. Pianese.