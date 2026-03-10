Cambio di orario per Sassuolo-Uyss New York. Venerdì tutti in campo alle 15

La partita tra Sassuolo e Uyss New York, valida per la seconda giornata del girone 3, in programma domani (mercoledì 11 marzo) al centro sportivo “Mapei Football Center” di Sassuolo (Modena), avrà inizio alle ore 15.30 e non alle 14.30, come inizialmente previsto.

Inoltre, tutte e sei le gare della terza giornata del gruppo A (gironi 1-2-3), in calendario per venerdì 13 marzo, cominceranno alle ore 15, ovvero 30 minuti dopo rispetto all’orario originale.

