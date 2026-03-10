Ojodu City

1 VICTOR ALUKO JOHNSON 20/12/2008
2 ODUNAYO ISRAEL SAMUEL 23/02/2008
3 TIJANI ABAYOMI AGUNBIADE 23/04/2008
4 LUKMAN OLANREWAJU ALIU 28/04/2007
5 SADAT MOHAMMED 05/01/2008
6 MUSA MOHAMMED GAMBO 01/02/2008
7 MUHIDEEN MOBOLAJI ARE 21/04/2007
8 USMAN ABDULLAHI 04/01/2008
9 ABDULLAHI HAMZA 13/01/2008
10 SULAIMON YAHYA 15/01/2009
11 MUHEEZ OYEKANMI OYELOWO 10/01/2008
14 DONDONEN ANDREW TERKAA 04/01/2008
16 TENIOLA TITUS DADA 21/08/2008
17 PATRICK ADEOLUWANIMI AKHIDENOR-SOLANKE 18/08/2009
18 EMMANUEL SAMUEL ELIJAH 08/01/2009
19 PELUMI AYOMIDE OGUNDIYA 25/06/2008
20 AYO JUNIOR AJAYI 03/06/2008
22 CHARLES JAMES 06/02/2009
23 USMAN OLAJIDE ISMAHEEL 12/02/2009
24 AARON AJANG INYAM 05/12/2007
25 HARUNA JUNIOR ABDULLAHI HARUNA 25/02/2007
26 FAISAL ADAMU SANI 28/03/2008
27 ALIYU SAADU 07/05/2007
28 SAMUEL MONDAY AFESUNMU 27/11/2009
29 IBRAHIM ISHOLA GARUBA 05/07/2008
30 PETER OGWUCHE OGBU 22/02/2008
31 DAVID AYOMIDE ILESANMI 04/01/2008
32 IBRAHIM AKOREDE WASIU 14/01/2008
ALL. OLAWALE RASAQ OGUNBANJO
