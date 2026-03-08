Il racconto del talento: a Viareggio un dibattito sul calcio giovanile con grandi ospiti

Il legame indissolubile tra la città di Viareggio e il calcio giovanile si rinnova con un evento di alto profilo istituzionale e tecnico. Martedì 10 marzo, a partire dalle ore 10.30, la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea (in piazza Mazzini) diventerà il centro del dibattito sul futuro del pallone con l’incontro dal titolo “Dal Viareggio al mondo e viceversa. Il racconto dello sport: focus sul calcio giovanile”.

L’iniziativa, inserita nel contesto degli 80 anni dell’Unione Stampa Sportiva Italiana, nasce dalla sinergia tra il Comune di Viareggio, la Viareggio Cup e la stessa USSI. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali dell’assessore allo sport Rodolfo Salemi e del presidente del Centro Giovani Calciatori Alessandro Palagi, affiancati dai vertici della FIGC rappresentati da Vito Di Gioia (Settore Giovanile e Scolastico) ed Enrico Sbardella (Coordinatore Nazionali Giovanili Femminili). La moderazione sarà affidata alla firma autorevole di Gianfranco Coppola, Presidente Nazionale USSI.

Il cuore del convegno vedrà alternarsi protagonisti del campo e della scrivania per analizzare l’evoluzione del gioco “dal Viareggio al mondo e viceversa”. Il prestigio tecnico dell’evento sarà garantito dalle testimonianze di Giancarlo Antognoni, attuale capo delegazione dell’Under 21, e di Manuel Pasqual, commissario tecnico dell’Under 16 azzurra. Non mancheranno i ricordi storici, come quelli di Ciro Muro, indimenticato finalista della Viareggio Cup nel 1984, e le visioni moderne di Carola Coppo (Head of Academy Juventus Women) e Massimiliano Maddaloni (Spezia).

Un’attenzione particolare sarà rivolta alla frontiera internazionale e sociale. Grazie agli interventi di Joe Cerrato e Joseph Luperto della Uyss New York, verrà esplorato lo sviluppo del soccer negli USA, mentre Enrico Cimaschi (ACES) e Gaetano De Rosa porteranno l’analisi sul rapporto tra territorio, scouting e capitali dello sport.

A chiudere il cerchio sarà il mondo dell’informazione, fondamentale nel plasmare il racconto delle nuove generazioni di atleti. Il contributo mediatico vedrà la partecipazione di volti e voci note del giornalismo italiano come Alberto Rimedio (inviato Rai Sport e “voce” della Nazionale), Sara Meini (inviata Rai) e Sandro Sabatini (giornalista e storico cronista della Viareggio Cup), oltre alla prospettiva internazionale di Pino Guglielmo di Rai America, focalizzata sulla marcia di avvicinamento al prossimo Mondiale.

Un appuntamento imperdibile per addetti ai lavori, appassionati e per chiunque voglia comprendere come il calcio giovanile continui a essere il ponte ideale tra la realtà di Viareggio e il panorama mondiale.

L’articolo Il racconto del talento: a Viareggio un dibattito sul calcio giovanile con grandi ospiti proviene da Viareggio Cup.