1 LUDOVICO TATÒ 07/08/2009
2 MARCO ARSENI 16/04/2009
3 ALESSANDRO CARNAROLI 03/10/2009
4 DAVIDE CATAUDELLA 17/12/2008
5 PIETRO COMETA 10/03/2008
6 TOMMASO PASCUCCI 28/12/2009
7 LORENZO TASINI 03/01/2008
8 MATTEO VENTORUZZO 20/07/2007
9 MATTIA BORSELLI 30/06/2009
10 ANDREA CIATTAGLIA 16/01/2008
11 ALESSANDRO D’ASTOLFO 13/05/2007
12 MANUEL NUGNES 13/05/2009
13 ANDREA FRATERNALE 19/10/2008
14 NICOLÒ GENOVESE 04/03/2007
15 INDIO ARTURO MAGI 08/10/2007
16 CHRISTIAN MARUCCI 01/04/2008
17 SAMUELE MASSI 26/03/2008
18 FRANCESCO PANACCIONE 25/06/2007
19 CLAY PANZIERI 16/05/2008
20 RAPHAÊL DOMINIC TASSONE 14/08/2008
21 LEONARDO VISCONTI DI MASSINO 09/10/2009
22 MATHIAS DINA 16/05/2009
23 GIANMARCO MORETTI 18/02/2009
24 ALESSANDRO RIZZA 11/04/2008
25 UMBERTO GABRIELE SALATI 21/12/2008
26 CARLO ALBERTO TOSI 01/09/2009
ALL. ALBERTO MARIANI
L’articolo Vis Pesaro proviene da Viareggio Cup.