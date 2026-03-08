Il post partita di Pianese-Pineto, Birindelli: “Salvezza raggiunta, ora coltiviamo i nostri sogni”

In sala stampa si è presentato anche Francesco Proietto, autore del gol decisivo

Un’altra prova di forza, un’altra serata da ricordare. La Pianese batte il Pineto davanti ai propri tifosi, centra il sesto risultato utile di fila e adesso può toccare con mano l’obiettivo della salvezza diretta. L’ennesima dimostrazione di carattere e spirito di sacrificio della squadra bianconera, che ha saputo andare oltre le assenze ed avere la meglio di un avversario in piena lotta playoff, nella terza partita ravvicinata in una settimana. A fine gara è palpabile la felicità di mister Alessandro Birindelli, che nel commentare la partita tiene a ringraziare la squadra per essere andata ancora una volta oltre le difficoltà: “Prima della partita ho chiesto ai ragazzi di andare oltre, perché nella vita situazioni del genere non sempre ricapitano. Noi adesso abbiamo un’opportunità. Il primo obiettivo, quello della salvezza, è ormai raggiunto, e tanto del merito va ai ragazzi che l’hanno voluto. A loro però ho detto che i sogni vanno coltivati: se vogliamo raggiungerli, bisogna mettere qualcosa in più. Oggi quelle energie le abbiamo trovate e io sono orgoglioso di allenare un gruppo di ragazzi che, prima ancora che calciatori, sono uomini veri”. “Sono stato fortunato – prosegue Birindelli – perché la società e la proprietà non ci fanno mancare niente, e hanno allestito una squadra importante. Ora ci riposiamo perché è tempo di ricaricare le pile, e poi penseremo una partita alla volta, senza troppo stress ma con la convinzione di voler fare bene anche nelle prossime partite. Io sono ambizioso nella vita e difficilmente mi accontento. Se vedo che c’è la possibilità di fare qualcosa in più, cerco di mettere tutto me stesso nel lavoro quotidiano. Io conosco solo una strada e sono convinto che il lavoro alla fine è quello che determina. Questo gruppo sta andando oltre ogni ostacolo perché non si piange addosso. Non abbiamo a disposizione da diversi giorni degli elementi importanti, che all’inizio dell’anno erano titolare fissi, ma la forza del gruppo ci fa superare anche queste difficoltà. Questa è la risposta più bella che potessero dare loro a loro stessi in primis e poi al gruppo. Ci tengo – conclude Birindelli – a fare i complimenti a Kleidi Xhani, che ieri ha giocato con la Primavera, facendosi quattordici ore di viaggio e oggi è entrato con una fame incredibile. E poi a Francesco Proietto: prima della partita gli ho detto che non avrebbe giocato ma solo per una semplice rotazione, poi è entrato e ha determinato. Gli faccio i complimenti anche per le cento partite con la maglia della Pianese, un risultato veramente importante”.

Nel post-gara è intervenuto anche l’autore del gol Francesco Proietto: “è stata una giornata molto emozionante, ho festeggiato nel migliore dei modi le mie 100 partite con la maglia della Pianese. Siamo tutti contenti di aver ottenuto una vittoria fondamentale, una grande partita che ci ha portato tre punti contro una diretta concorrente per i playoff. Sono davvero contento: cercavo il gol da un po’ di tempo ed è bellissimo che sia arrivato in questa partita. Ora stacchiamo un po’ la spina per poi tuffarci nel rush finale di campionato”.

