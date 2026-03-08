1 SALAH EDDINE ENNACHED 12/12/2007
2 RICCARDO CHIESA 14/05/2007
3 MAIKOL XEKA 22/01/2007
4 MARCO LUIS BIAGIOTTI 21/11/2008
5 GABRIELE SALVATORE CRISTOFANI 15/07/2007
6 TOMMASO SCAGLIONE 23/07/2008
7 ELYES OUADJAOUT 24/04/2008
8 ALESSANDRO DALY 05/10/2008
9 MARTINO RAGGHIANTI 03/11/2007
10 NICHOLAS CALLARA’ 25/10/2008
11 LEONARDO MASTACCHI 06/08/2008
12 FILIPPO DE NOTTER 03/06/2009
13 MATTIA NANNIZZI 08/01/2008
14 ANDREA BETTI 30/06/2008
15 DIEGO PETRONI 20/09/2008
16 YOUNES EZZAHERY 24/12/2008
17 LEONARDO PIROLI 23/01/2008
18 PIERPAOLO NOTO 25/01/2008
19 TOMMASO TADDEI 29/07/2008
20 NICCOLO’ MACCIONI 16/03/2008
21 ALESSIO BATTISTONI 19/11/2008
22 LEONARD GABRIEL MURARIU 14/10/2008
23 DANIELE HASA 30/10/2008
24 SAMUELE ULIVI 21/10/2008
25 CHRISTIAN TESI 11/08/2008
26 MICHELE GIORGETTI 07/06/2008
ALL. ALESSANDRO TEMPESTI
