L’Athletic Palermo si fa Ambasciatore della Sicilia alla 76ª Viareggio Cup

La partecipazione dell’Athletic Palermo segna il gradito ritorno di una compagine siciliana al torneo dopo dieci anni di assenza. L’ultimo precedente risaliva infatti al 2016, quando il Palermo raggiunse la finalissima contro la Juventus, trascinato dai gol di Antonino La Gumina, capocannoniere e Golden Boy di quell’edizione.

Oggi, a distanza di un decennio, l’Athletic Palermo raccoglie quel testimone, tanto sul campo quanto sugli spalti. Durante la sfida disputata martedì allo stadio “Bresciani” di Viareggio contro l’Academy Potey Keahson (terminata 2-2), lo staff del club ha allestito un presidio informativo in tribuna, offrendo al pubblico brochure, mappe e materiale illustrativo dedicato alle eccellenze siciliane.

Dalle vette dell’Etna ai percorsi enogastronomici della “Sicilia, emozione autentica”, l’iniziativa ha trasformato la trasferta sportiva in un’occasione di promozione territoriale. L’obiettivo è chiaro: mostrare a una platea internazionale che il calcio può essere il volano perfetto per raccontare la bellezza e l’accoglienza della propria terra.

