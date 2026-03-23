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Mataran Golden Boy, Sall capocannoniere: ecco i premi individuali

Ecco tutti i premi individuali:

– 16° Golden Boy Viareggio Cup: Federico Mataran (Fiorentina)

– capocannoniere del Torneo – premio «Guglielmo Funel»: Ndiaga Sall (Rappresentativa Serie D)

– miglior giocatore della finale: Federico Croci (Fiorentina)

– miglior portiere del Torneo – premio «Aldo Olivieri»: Vito Kovac (Rijeka)

– miglior difensore del Torneo – premio «Mauro Bellugi»: Luka Tomic (Rijeka)

– miglior difensore della finale – premio «Gianluca Signorini»: Marko Boskovic (Fiorentina)

– allenatore della squadra vincitrice – premio «Sergio Vatta»: Marco Capparella (Fiorentina)

– allenatori delle squadre finaliste: Marco Capparella (Fiorentina) e Goran Gajzler (Rijeka)

 

IL 16° GOLDEN BOY: 

IL CAPOCANNONIERE:

IL MIGLIOR GIOCATORE DELLA FINALE

IL MIGLIOR PORTIERE DEL TORNEO:

IL MIGLIOR DIFENSORE DEL TORNEO:

IL MIGLIOR DIFENSORE DELLA FINALE:

L’ALLENATORE DELLA SQUADRA VINCITRICE:

L’ALLENATORE DELLA SQUADRA FINALISTA:

 

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