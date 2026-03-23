Sarà Valerio Crezzini l’arbitro della finalissima Fiorentina-Rijeka

Sarà Valerio Crezzini, della sezione di Siena, l’arbitro chiamato a dirigere Fiorentina-Rijeka, finale della 76ª Viareggio Cup in programma lunedì (23 marzo) alle 15 allo stadio dei Pini-Bresciani di Viareggio, con diretta su Rai Sport. Crezzini – che in questa stagione ha diretto 7 gare di Serie A e 8 di Serie B – sarà coadiuvato dagli assistenti Filippo Bercigli e Marco Ricci, entrambi della sezione di Firenze.

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