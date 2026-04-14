Vito Kovac, miglior portiere della 76ª Viareggio Cup, ha ricevuto il premio

Non aveva potuto prendere parte alla finalissima della 76ª edizione della Viareggio Cup, in quanto impegnato con la Nazionale giovanile croata. Vito Kovac, da poco diciottenne e numero uno del Rijeka, era stato però premiato come miglior portiere del torneo per quanto mostrato nelle precedenti partite.

A lui è stato assegnato il riconoscimento intitolato alla memoria del campione del mondo Aldo Olivieri, promosso dal Club Orgoglio Bianconero. La targa era stata inizialmente ritirata da un componente dello staff tecnico del club croato.

Nella giornata di lunedì (13 aprile), grazie alla disponibilità dell’avvocato Umberto Mannella, il premio è stato ufficialmente consegnato a Rijeka, al termine dell’allenamento, direttamente nelle mani di Vito Kovac, portiere di grande affidabilità e prospettiva.

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