BR FOOTBALL RIBADISCE IL PROPRIO IMPEGNO PER IL FUTURO DEL PONTEDERA

BR

Football

Italia

esprime

la

propria

vicinanza

a

tutta

la

comunità

dei

tifosi,

all’intera

città

di

Pontedera

ed

ai

propri

sponsor

di

fronte

alla

grande

delusione

per

l’epilogo

della

stagione

di

Serie

C

2025/26.

Dal

consolidamento

della

nuova

proprietà

del

club,

avvenuto

il

19

febbraio,

BR

Football

Italia

era

pienamente

consapevole

della

difficoltà

della

situazione

sportiva.

In

quel

momento,

la

squadra

occupava

già

l’ultima

posizione

in

classifica

e

non

vi

era

più

la

possibilità

di

intervenire

sul

mercato

con

rinforzi

utili

al

terzo

allenatore

della

stagione.

In

questa

fase

di

transizione

societaria,

BR

Football

Italia

ha

scelto

di

sostenere

integralmente

l’area

sportiva

in

essere,

mettendo

a

disposizione

tutte

le

condizioni

possibili

per

una

reazione

che,

purtroppo,

non

è

arrivata.

Da

oggi

Questo

è

un

momento

doloroso,

che

impone

lucidità.

Tutte

le

procedure

interne

sono

già

in

fase

di

rivalutazione,

con

l’obiettivo

di

costruire

un

futuro

all’altezza

del

Pontedera.

Per

BR

Football

Italia,

la

stagione

2026/27

è

già

iniziata

e

sarà

affrontata

secondo

una

nuova

filosofia

di

lavoro,

con

criteri

più

chiari,

visione

strategica

e

pieno

impegno

nella

ricostruzione

sportiva

del

club.

Onore

alla

maglia

nelle

gare

finali

BR

Football

Italia

ribadisce

alla

comunità

granata

che

il

Pontedera

affronterà

le

prossime

due

partite

con

assoluto

rispetto

per

la

maglia,

per

la

storia

e

per

la

tradizione

del

club,

cercando

non

solo

punti,

ma

anche

un

segnale

concreto

per

il

futuro.

I

nostri

giovani

Queste

due

gare

saranno

affrontate

con

l’impiego

dei

nostri

migliori

giovani

e

dei

calciatori

che

consideriamo

prioritari

per

la

continuità

del

progetto.

Indipendentemente

dalla

categoria

della

prossima

stagione,

BR

Football

Italia

ritiene

che

questo

percorso

dovrà

essere

affrontato

soprattutto

con

il

sangue,

l’energia

e

il

talento

dei

giovani

professionisti

di

Pontedera

e

del

settore

nostro

giovanile,

oltre

che

con

i

profili

che

potremo

aggiungere

da

altre

parti

del

mondo.

Sarà

il

momento

di

guardare

con

ancora

maggiore

attenzione

ai

talenti

della

Primavera

e

alle

famiglie

che

hanno

sempre

affidato

a

noi

i

propri

figli

e

le

proprie

speranze.

Saremo

uniti

in

questa

ripartenza.

Nessun

passo

indietro

L’impegno

di

BR

Football

Italia

verso

la

US

Città

di

Pontedera

resta

fermo,

in

qualsiasi

categoria.

A

breve

presenteremo

in

modo

approfondito

i

nostri

piani

per

ciascuno

dei

possibili

scenari

della

stagione

2026/27.

Forza

granata,

BR

Football

Italia