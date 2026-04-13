BR FOOTBALL RIBADISCE IL PROPRIO IMPEGNO PER IL FUTURO DEL PONTEDERA

BR
Football
Italia
esprime
la
propria
vicinanza
a
tutta
la
comunità
dei
tifosi,
all’intera
città
di
Pontedera
ed
ai
propri
sponsor
di
fronte
alla
grande
delusione
per
l’epilogo
della
stagione
di
Serie
C
2025/26.
Dal
consolidamento
della
nuova
proprietà
del
club,
avvenuto
il
19
febbraio,
BR
Football
Italia
era
pienamente
consapevole
della
difficoltà
della
situazione
sportiva.
In
quel
momento,
la
squadra
occupava
già
l’ultima
posizione
in
classifica
e
non
vi
era
più
la
possibilità
di
intervenire
sul
mercato
con
rinforzi
utili
al
terzo
allenatore
della
stagione.
In
questa
fase
di
transizione
societaria,
BR
Football
Italia
ha
scelto
di
sostenere
integralmente
l’area
sportiva
in
essere,
mettendo
a
disposizione
tutte
le
condizioni
possibili
per
una
reazione
che,
purtroppo,
non
è
arrivata.
Da
oggi
Questo
è
un
momento
doloroso,
che
impone
lucidità.
Tutte
le
procedure
interne
sono
già
in
fase
di
rivalutazione,
con
l’obiettivo
di
costruire
un
futuro
all’altezza
del
Pontedera.
Per
BR
Football
Italia,
la
stagione
2026/27
è
già
iniziata
e
sarà
affrontata
secondo
una
nuova
filosofia
di
lavoro,
con
criteri
più
chiari,
visione
strategica
e
pieno
impegno
nella
ricostruzione
sportiva
del
club.
Onore
alla
maglia
nelle
gare
finali
BR
Football
Italia
ribadisce
alla
comunità
granata
che
il
Pontedera
affronterà
le
prossime
due
partite
con
assoluto
rispetto
per
la
maglia,
per
la
storia
e
per
la
tradizione
del
club,
cercando
non
solo
punti,
ma
anche
un
segnale
concreto
per
il
futuro.
I
nostri
giovani
Queste
due
gare
saranno
affrontate
con
l’impiego
dei
nostri
migliori
giovani
e
dei
calciatori
che
consideriamo
prioritari
per
la
continuità
del
progetto.
Indipendentemente
dalla
categoria
della
prossima
stagione,
BR
Football
Italia
ritiene
che
questo
percorso
dovrà
essere
affrontato
soprattutto
con
il
sangue,
l’energia
e
il
talento
dei
giovani
professionisti
di
Pontedera
e
del
settore
nostro
giovanile,
oltre
che
con
i
profili
che
potremo
aggiungere
da
altre
parti
del
mondo.
Sarà
il
momento
di
guardare
con
ancora
maggiore
attenzione
ai
talenti
della
Primavera
e
alle
famiglie
che
hanno
sempre
affidato
a
noi
i
propri
figli
e
le
proprie
speranze.
Saremo
uniti
in
questa
ripartenza.
Nessun
passo
indietro
L’impegno
di
BR
Football
Italia
verso
la
US
Città
di
Pontedera
resta
fermo,
in
qualsiasi
categoria.
A
breve
presenteremo
in
modo
approfondito
i
nostri
piani
per
ciascuno
dei
possibili
scenari
della
stagione
2026/27.
Forza
granata,
BR
Football
Italia