La squadra si è ritrovata quest’oggi allo stadio Comunale per iniziare gli allenamenti

Ha ufficialmente preso il via la stagione 2025/26 della Pianese. La famiglia delle zebrette si è ritrovata questa mattina allo stadio Comunale di Piancastagnaio per il consueto raduno di inizio anno, in cui c’è stato il primo incontro tra il gruppo squadra. Dopo il pranzo tutti insieme in albergo, nel pomeriggio i giocatori hanno svolto il primo allenamento agli ordini di mister Alessandro Birindelli e del suo staff. Seduta all’insegna della corsa mirata a mettere benzina nelle gambe in vista di un campionato che si prospetta impegnativo. Il primo impegno ufficiale per gli amiatini è in programma tra circa un mese, nel fine settimana di Ferragosto, quando si disputerà il primo turno di Coppa Italia. Assente alla seduta odierna il solo Easton Ongaro, rientrato in queste ore dal Canada.

Di seguito l’elenco dei giocatori presenti:

Bellini Leonardo

Chesti Francesco

Chiavarino Tommaso Mauro

Ercolani Luca

Filippis Emiliano

Jasharovski Adis

Masetti Lorenzo

Mastropietro Federico

Mignani Guglielmo

Pallante Gabriele

Peli Lorenzo

Polidori Mattia

Proietto Francesco

Simeoni Luca

Spinosa Luigi

Sussi Christian

Vigiani Lorenzo

Xhani Kleidi

Zambuto Andrea

L’articolo Inizia la stagione 2025/26 della Pianese, oggi la prima sgambata dei bianconeri proviene da U.S. Pianese.