Prima sgambata stagionale: l’Arezzo convince e diverte

AREZZO – RAPPRESENTATIVA LOCALE 7-0

Arezzo: Venturi (46’st Trombini) (80’ Galli); Guccione (46’st Chiosa) (80’ Costantini), Varela (46’st Arena), Pattarello (46’st Righetti), Ravasio (46’st Renzi) (80’ Pulcini), Gilli (46’st Perrotta) (80’ Gaddini), Gigli (46’st Concetti), Shaka (46’st Ferrara), Bigi (46’st Dezi), Coccia (46’st Tavernelli), Capello (46’st Damiani).

All. Bucchi

Rappresentativa Locale: Tegli; Polvani (38’ Menchetti), Cai (46’st Falsini), Bruschi, Corsetti, De Pellegrin, Verdelli (46’st Seri), Giovagnini (46’st Borgogni), Mazzi (38’ La Ferla), Scatizzi (46’st Milli), Minocci (46’st Sobhy).

All. Chierici

Reti: 2’ Capello, 20’ Ravasio, 33’ rig. Pattarello, 37’ Shaka, 60’ e 62’ Perrotta, 67’ Damiani

Arbitro: Poledrini di Arezzo

Note: osservato un minuto di silenzio prima del fischio d’inizio in memoria della moglie del dirigente arbitrale Giorgio Moretti.

RIGUTINO – Buona la prima per l’Arezzo, che ha inaugurato la nuova stagione con una convincente vittoria per 7-0 contro una generosa Rappresentativa Locale, a cui vanno i complimenti, nella cornice del Training Center di Rigutino. Un pomeriggio di calcio e passione amaranto, che ha permesso a mister Bucchi di iniziare a testare i meccanismi della squadra dopo i primi giorni di lavoro. La partita ha offerto spunti interessanti, con tutti i giocatori coinvolti e una prestazione brillante sotto il profilo dell’intensità e della qualità del gioco. La giornata era iniziata con una seduta mattutina dedicata all’attivazione coordinativa e al lavoro tattico, mentre nel pomeriggio spazio al campo e al primo test stagionale. Domani, domenica 13 luglio, la squadra osserverà riposo al mattino, per poi tornare ad allenarsi nel pomeriggio.