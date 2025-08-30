La Pianese pronta all’esordio casalingo. Birindelli: “Affrontiamo una squadra con le idee chiare”

Il tecnico bianconero ha presentato la partita di domani che vedrà le zebrette affrontare il Carpi

Dopo l’esordio in trasferta, ora è il momento di esordire anche per il Comunale di Piancastagnaio che domani, domenica 31 agosto, ospiterà alle 18.00 la sfida tra Pianese e Carpi valida per il secondo turno della Serie C Sky WiFi, Girone B. Le zebrette sono reduci da un bel punto conquistato in trasferta ad Ascoli. Dal canto loro, i biancorossi arrivano a questo incrocio dopo un’ottima prestazione che sarebbe valsa il bottino pieno se non fosse stato per il gol arrivato in pieno recupero e realizzato dalla Juventus Next Gen. Negli ultimi precedenti, risalenti allo scorso campionato, sono sempre state le zebrette ad avere la meglio: 1-0 in Toscana il 13 ottobre 2024 e 0-1 in Emilia-Romagna il 22 febbraio 2025. A dirigere il match sarà Davide Cerea di Bergamo, coadiuvato da Paolo Cozzuto e Giuseppe Scarpati, entrambi provenienti dalla sezione di Formia. Il IV ufficiale designato è Leonardo Di Mario (Ciampino), mentre l’operatore FVS sarà Federico Linari (Firenze).

A presentare la gara per la squadra dell’Amiata è stato il tecnico bianconero, Alessandro Birindelli, che è partito nella sua disamina proprio dallo 0-0 del Del Duca. “Ad Ascoli i ragazzi hanno offerto una prestazione davvero importante, in un momento non semplice – ha detto l’allenatore –. Chi ha giocato e chi è subentrato ha dato tutto, in un ambiente caldissimo e contro una squadra forte”. “Avevamo bisogno di completare la rosa, non solo a livello numerico ma anche qualitativo – ha aggiunto poi Birindelli parlando degli arrivi di Fabrizi e Coccia –. Credo che siano arrivati due calciatori che possono darci molto. Li abbiamo cercati e voluti e finalmente sono qui. Ho già parlato con loro e li ho visti in allenamento: stanno bene, hanno lavorato nei rispettivi ritiri e sono carichi di entusiasmo, quello che serve in questo ambiente”.

“Il Carpi è una squadra organizzata, solida ed esperta, che vuole giocare a calcio ma che nei momenti di pressione sa anche cercare direttamente gli attaccanti. Ha fatto molto bene contro la Juventus Next Gen – conclude poi il mister bianconero –. È chiaro che giudicare dopo un mese di preparazione e due partite ufficiali è presto, ma si vede che è una squadra con idee chiare, che sa cosa vuole e dove vuole arrivare”.

L’articolo La Pianese pronta all’esordio casalingo. Birindelli: “Affrontiamo una squadra con le idee chiare” proviene da U.S. Pianese.