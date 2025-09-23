Il post partita di Pianese-Arezzo, Birindelli: “Non posso rimproverare nulla ai ragazzi”

Il tecnico ha offerto la sua disamina della sfida soffermandosi sugli episodi chiave

“Dispiace per la partita, anche perché ci lascia un po’ di strascico, ma dovremo essere bravi a ripartire già da domani”. Così mister Alessandro Birindelli nel commentare il 2-4 maturato stasera al Comunale di Piancastagnaio tra Pianese e Arezzo. “In undici contro undici la squadra aveva fatto benissimo. Poi, l’espulsione e il rigore sono incidenti di percorso nella gestione della terna, che possono capitare, e che hanno pesato nello sviluppo della gara – ha aggiunto –. Faccio comunque i complimenti all’Arezzo, è una grande squadra ma non lo scopriamo certo oggi”.

“Nel secondo tempo ci ha costretto ad abbassarci, inserendo giocatori di qualità che hanno continuato a spingere – ha proseguito il tecnico –. Noi però, dal canto nostro, dobbiamo essere più bravi nella gestione di certi momenti e situazioni: quando la partita prende una direzione complicata diventa difficile recuperare, anche perché le energie calano. Dal punto di vista della prestazione, però, ai ragazzi non posso rimproverare nulla. Sull’espulsione di Ercolani mi fido di quello che mi hanno riferito i giocatori. Lui, da capitano, è andato a chiedere spiegazioni appoggiando una mano sull’arbitro, che si è sentito offeso e lo ha espulso. È stato interpretato come un gesto di irriverenza. In queste situazioni diventa complicato: da una parte c’è la volontà di chiarirsi, dall’altra si rischia di trovare un atteggiamento che rende difficile la comunicazione”.

“Nel primo tempo eravamo bassi di baricentro ma riuscivamo a uscire bene, con più freschezza e velocità. Nella ripresa abbiamo perso energie e distanze, mentre l’Arezzo ha mantenuto alta la qualità con i cambi. In dieci si poteva comunque resistere, ma potevamo fare di più nella gestione della palla. Su questo dovremo lavorare” ha infine concluso l’allenatore bianconero.

L’articolo Il post partita di Pianese-Arezzo, Birindelli: “Non posso rimproverare nulla ai ragazzi” proviene da U.S. Pianese.