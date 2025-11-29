Il Campobasso sulla strada della Pianese, Birindelli: “Se diamo continuità di prestazione, il risultato sarà una conseguenza”

Il tecnico delle zebrette ha presentato la trasferta di domani contro la formazione molisana

Con ancora negli occhi la vittoria epica maturata nel bel mezzo della nevicata che si è abbattuta sabato scorso al Comunale contro il Forlì, la Pianese guarda con fiducia al prossimo impegno, valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi. Le zebrette sono attese in quel di Campobasso per dare continuità al proprio percorso, contro un avversario di grande livello. Ad arbitrare la contesa sarà il signor Andrea Palmieri della sezione di Brindisi, assistito da Stefano Vito Martinelli di Potenza e Emanuele Fumarulo di Barletta. Il quarto ufficiale designato è Fabrizio Pacella di Roma 2, mentre l’operatore FVS è Giuseppe Romaniello di Napoli.

A presentare la sfida è stato mister Alessandro Birindelli, che ha parlato nella consueta conferenza della vigilia ripartendo dal prezioso successo di sabato contro il Forlì: “Abbiamo fatto una grande prestazione. La squadra – ha spiegato il tecnico bianconero – ha avuto coraggio e ha mostrato un atteggiamento di solidità nei momenti di difficoltà. C’è stato poi un blocco, forse mentale, ed è lì che questa settimana abbiamo lavorato, cercando di analizzare i motivi. Ad ogni modo, la nostra resta una prestazione importante e ci permette di proseguire il nostro cammino verso l’obiettivo della salvezza”.

“Sappiamo di andare in un campo difficile – ha poi proseguito Birindelli parlando del Campobasso, prossimo avversario delle zebrette – e che troveremo un pubblico caloroso. Loro sono una squadra solida, che gioca molto in verticale e cerca di andare a trovare subito gli attaccanti, infatti sono il quarto attacco del girone. Come ho detto sempre, sarà l’atteggiamento a fare la differenza: non bisogna avere la presunzione di andare a fare cose diverse da quelle che facciamo solitamente, così come non bisogna perdere equilibrio. Dobbiamo poi essere bravi a sfruttare le nostre caratteristiche come abbiamo fatto fino a oggi. I ragazzi stanno bene: serve dare continuità di prestazione, poi il risultato è una conseguenza. Se poi il Campobasso sarà più bravo gli stringeremo la mano, però vogliamo andare là a giocarci le nostre chance”.

Nel frattempo, l’esclusione dal campionato del Rimini ha ridisegnato la classifica del girone B. La Pianese si è vista togliere i tre punti conquistati contro i romagnoli non più tardi di un mese fa, vedendo così vanificati gli sforzi fatti sul campo per ottenere quella vittoria. L’allenatore bianconero ha espresso tutta la sua delusione per quanto successo: “Facciamo sempre fatica a commentare questi momenti di non calcio. Ci troviamo con tre punti in meno senza aver giocato e questo dispiace, anche perché – se non si fa qualcosa – ci troveremo ogni anno a parlare di campionati falsati”. “Il nostro presidente ci ripete sempre che, finché sarà lui il proprietario, la Pianese non subirà mai una penalizzazione, perché siamo una società che vuole fare calcio nella maniera dovuta. Chi è deputato a controllare questi aspetti dovrebbe prendere spunto, perché stiamo parlando di un campionato che non sarà regolare”.

