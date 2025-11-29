Palagi: “La Super Viareggio Cup? Una festa per chi ama il calcio”

È iniziato il conto alla rovescia per la prima edizione della Super Viareggio Cup in calendario giovedì (4 dicembre) alle 15 allo stadio dei Pini-Torquato Bresciani: di fronte il Genoa, che ha vinto l’edizione numero 75 della Viareggio Cup, e la formazione albanese del Vllaznia, che si è aggiudicata la prima edizione della Eagle Cup, svoltasi a Tirana.

“Mi piacerebbe – spiega il presidente del Cgc Viareggio, Alessandro Palagi – che l’evento possa diventare un momento di incontro fra gli appassionati di calcio, in particolar modo ai giovani calciatori: abbiamo invitato tutte le scuole calcio della zona e agli istituti scolastici, l’ingresso è libero, proprio per favorire l’affluenza dei ragazzi che amano il calcio, per vedere un confronto internazionale in cui sono impegnati i loro coetanei in un clima di amicizia”.

Una partita, dunque, che va al di là dei contenuti tecnici, tutti da scoprire: non va dimenticato che il movimento albanese – come quello italiano – è in corsa per partecipare ai prossimi Mondiali e a marzo la Nazionale sarà impegnata nei playoff affrontando al primo turno la Polonia.

Genoa-Vllaznia, gara valida per la Super Viareggio Cup, può essere anche considerata l’antipasto dell’edizione 2026 del Torneo di Viareggio che si svolgerà dal 9 al 23 marzo.

