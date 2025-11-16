Il post partita di Pontedera-Pianese, Birindelli: “Ci è mancato qualcosa ma faccio comunque i complimenti ai ragazzi”

Il tecnico della Pianese ha analizzato la sconfitta maturata al Mannucci

“Sapevamo di venire a Pontedera su un campo difficile. Loro sono una squadra molto adatta a questa categoria: è vero che aveva raccolto pochi punti, ma ho visto le loro partite e spesso non meritavano di andare sotto”. È partito da qui mister Birindelli nell’analisi del 2-0 maturato stasera all’Ettore Mannucci e che ha visto i suoi ragazzi avere la peggio. “Avevo preparato la gara dicendo ai ragazzi che avrebbe vinto chi aveva più voglia: più voglia nei contrasti, nelle seconde palle e nell’atteggiamento – ha proseguito –. Per 35 minuti abbiamo fatto la partita. Siamo arrivati vicini alla porta avversaria un paio di volte ma ci è sempre mancato qualcosa”.

“Domani ci rivedremo per un’analisi più lucida. Come non ci siamo esaltati nelle vittorie, non dobbiamo deprimerci adesso per una sconfitta, ma è chiaro che dovremo fare delle considerazioni su come abbiamo interpretato la gara sotto alcuni aspetti – ha aggiunto Birindelli –. Col senno di poi, se avessimo fatto gol noi, l’andamento della gara sarebbe potuto cambiare, ma io devo analizzare quello che è realmente accaduto”.

“Una giornata storta può capitare e non è un dramma. Non abbiamo mai fatto proclami quando abbiamo vinto, sulla stessa linea, oggi voglio fare comunque i complimenti ai ragazzi: la prestazione c’è stata e non posso rimproverargli nulla – ha infine concluso il mister amiatino –. L’obiettivo non cambia: noi dobbiamo salvarci. Che sia tra dieci o undici giornate oppure all’ultimo minuto dell’ultimo turno. L’atteggiamento deve essere quello di una squadra solida, che una volta raggiunta una certa maturità può fare un passo avanti. Ma se per fare quel passo dobbiamo perdere concretezza e solidità, allora significa che non siamo ancora pronti e dobbiamo fare un passo indietro”.

(Ufficio stampa Pianese)

