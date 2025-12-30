INFO BIGLIETTI: PONTEDERA-TORRES

È
aperta
la
vendita
dei
biglietti
per
assistere
alla
gara
Pontedera-Torres,
ventesima
giornata
di
Serie
C
Sky
Wifi,
in
programma
sabato
3
gennaio
2026,
ore
14:30,
allo
stadio
Ettore
Mannucci.
Prezzo
speciale
in
Gradinata
Nord,
torna
l’iniziativa
rivolta
a
tutte
le
società
sportive
del
territorio.
DOVE
ACQUISTARE
I
BIGLIETTI
I
tagliandi
per
assistere
all’incontro
sono
disponibili
sul
circuito
ETES
e
presso
le
seguenti
biglietterie:
•
Point
“Pontedera
Cuore
Granata”
(Piazza
Martiri
della
Libertà):
martedì
17-20;
mercoledì
10-12;
giovedì
10-12
e
17-20;
venerdì
10-12:30
e
17-20).
•
Biglietteria
Stadio,
aperta
solo
il
giorno
gara,
sabato,
dalle
12
fino
a
fine
primo
tempo.
PREZZI
(intero
19-65
anni;
ridotto
per
donne,
14-18
anni
non
compiuti
e
over
66)
•
TRIBUNA
CENTRALE:
€30,00
solo
intero;
•
TRIBUNA
LATERALE:
€19,00
intero
–
€14
ridotto;
•
RETTILINEO
DI
TRIBUNA:
€14,00
intero
–
€11
ridotto;
•
GRADINATA
NORD:
€2,00
prezzo
unico.
N.B.:
in
tutti
i
settori
escluso
Tribuna
Centrale
€1,00
per
fascia
5-14
anni
non
compiuti
se
accompagnati
da
un
adulto.
Da
0
a
5
anni
non
compiuti
se
accompagnati
ingresso
omaggio
in
tutti
i
settori.
N.B.:
in
caso
di
acquisto
il
giorno
della
partita
saranno
aggiunti
€2,00
di
prevendita.
INIZIATIVA
SOCIETA’
SPORTIVE
Torna
l’iniziativa
speciale
rivolta
a
tutte
le
società
sportive
del
territorio,
indipendentemente
dalla
disciplina
o
dalla
Federazione
di
appartenenza.
Per
garantire
la
massima
partecipazione,
l’accesso
degli
atleti
sarà
gratuito,
così
come
saranno
messi
a
disposizione
biglietti
d’ingresso
gratuiti
per
accompagnatori
e
dirigenti,
fino
a
esaurimento
della
disponibilità.
Le
società
interessate
dovranno
inviare
la
propria
richiesta
entro
le
ore
18
di
venerdì
2
gennaio,
compilando
l’apposito
file
Excel
(Modulo
richiesta
partecipazione
e
biglietti)
e
trasmettendolo
via
mail
all’indirizzo
settoregiovanilepontedera@gmail.com.
Gli
atleti
e
gli
accompagnatori
dovranno
presentarsi
all’ingresso
della
Gradinata
“Diego
Savelli”
almeno
un’ora
prima
dell’inizio
dell’incontro.
Nel
modulo
sarà
necessario
indicare:
•
un
accompagnatore
ogni
quattro
giovani
partecipanti,
compreso
un
responsabile
del
gruppo;
•
ogni
società
dovrà
compilare
il
modulo
per
la
richiesta;
soltanto
ad
accompagnatori,
dirigenti,
genitori
e/o
atleti
maggiorenni
sarà
rilasciato
un
biglietto
gratuito
inviato
alla
email
indicata,
da
stampare
e
portare
allo
Stadio;
•
un
recapito
telefonico
del
referente
che
sarà
presente
presente
all’evento
per
eventuali
comunicazioni
organizzative.
SETTORE
OSPITI
E
ACCREDITI
STAMPA
•
SETTORE
OSPITI:
prezzo
unico
€2
comprensivo
di
prevendita.
La
vendita
online
sarà
attiva
fino
alle
ore
19
di
venerdì
2
gennaio.
Non
sarà
possibile
acquistare
biglietti
per
il
settore
ospiti
il
giorno
della
gara.
•
ACCREDITI
STAMPA:
ufficiostampa@uspontedera.it.
Ogni
richiesta
dovrà
pervenire
entro
e
non
oltre
le
ore
12
di
venerdì
2
gennaio.