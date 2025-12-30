INFO BIGLIETTI: PONTEDERA-TORRES



DOVE

ACQUISTARE

I

BIGLIETTI



PREZZI

(intero

19-65

anni;

ridotto

per

donne,

14-18

anni

non

compiuti

e

over

66)

N.B.:

in

tutti

i

settori

escluso

Tribuna

Centrale

€1,00

per

fascia

5-14

anni

non

compiuti

se

accompagnati

da

un

adulto.

Da

0

a

5

anni

non

compiuti

se

accompagnati

ingresso

omaggio

in

tutti

i

settori.

N.B.:

in

caso

di

acquisto

il

giorno

della

partita

saranno

aggiunti

€2,00

di

prevendita.



INIZIATIVA

SOCIETA’

SPORTIVE

Torna

l’iniziativa

speciale

rivolta

a

tutte

le

società

sportive

del

territorio,

indipendentemente

dalla

disciplina

o

dalla

Federazione

di

appartenenza.

Per

garantire

la

massima

partecipazione,

l’accesso

degli

atleti

sarà

gratuito,

così

come

saranno

messi

a

disposizione

biglietti

d’ingresso

gratuiti

per

accompagnatori

e

dirigenti,

fino

a

esaurimento

della

disponibilità.

Le

società

interessate

dovranno

inviare

la

propria

richiesta

entro

le

ore

18

di

venerdì

2

gennaio,

compilando

l’apposito

file

Excel



(Modulo

richiesta

partecipazione

e

biglietti)

e

trasmettendolo

via

mail

all’indirizzo

settoregiovanilepontedera@gmail.com.

Gli

atleti

e

gli

accompagnatori

dovranno

presentarsi

all’ingresso

della

Gradinata

“Diego

Savelli”

almeno

un’ora

prima

dell’inizio

dell’incontro.

Nel

modulo

sarà

necessario

indicare:

•

un

accompagnatore

ogni

quattro

giovani

partecipanti,

compreso

un

responsabile

del

gruppo;

•

ogni

società

dovrà

compilare

il

modulo

per

la

richiesta;

soltanto

ad

accompagnatori,

dirigenti,

genitori

e/o

atleti

maggiorenni

sarà

rilasciato

un

biglietto

gratuito

inviato

alla

email

indicata,

da

stampare

e

portare

allo

Stadio;

•

un

recapito

telefonico

del

referente

che

sarà

presente

presente

all’evento

per

eventuali

comunicazioni

organizzative.