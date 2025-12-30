PREVENDITA PER LA VENTESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO DI SERIE C, FORLì-AREZZO

Attiva dalle ore 12:00 di oggi 30 Dicembre ’25 la prevendita per Forlì-Arezzo, gara valevole per la ventesima giornata di Campionato Serie C Sky Wifi, girone di ritorno, in programma allo Stadio “Tullo Morgagni” di Forlì, sabato 3 gennaio 2026, con inizio alle ore 17:30.
La Società Sportiva Arezzo comunica che la vendita dei tagliandi del settore ospite per la partita Forlì-Arezzo sarà riservata solo ai possessori della tessera del tifoso “Cuore Amaranto” (incedibilità del titolo).
È possibile acquistare i tagliandi online sul circuito VivaTicket (www.vivaticket.it) e presso i punti vendita autorizzati:
– Tabaccheria Veri, Loc. Bagnoro;
– Punto Snai Vincendo, Via Cupa 34-36, Castiglion Fiorentino;
– Il Barrino, Piazza dei Carabinieri 1, Castiglion Fibocchi.
Il costo dei tagliandi è di:
INTERO 12,00€ + diritto di prevendita
I bambini di età inferiore ai 6 anni potranno accedere gratuitamente allo stadio esibendo un documento d’identità direttamente all’ingresso.
La vendita terminerà alle ore 19:00 di venerdì 2 gennaio.
Si ricorda che la biglietteria sarà chiusa il giorno della gara e si raccomanda l’acquisto dei tagliandi in prevendita nei punti vendita VivaTicket di Arezzo oppure online sul sito www.VivaTicket.it
Si ricorda che l’accesso all’impianto sportivo “Tullo Morgagni” sarà garantito solamente mostrando il documento d’identità.