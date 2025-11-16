Pianese bella e a tratti dominante, ma i tre punti vanno al Pontedera: 2-0 al “Mannucci”

Le zebrette sono belle ma non trovano mai il guizzo giusto per insaccarla

PONTEDERA (4-3-3): Biagini; Cerretti (47’ st Paolieri), Corradini, Perretta, Migliardi (47’ st Tempre); Faggi (33’ st Pietrelli), Manfredonia, Ladinetti; Vitali, Battimelli (21’ st Tarantino), Ianesi (33’ st Nabian). A disposizione: Raffi, Strada, Milazzo, Gueye, Bassanini, Coviello, Andolfi. Allenatore: Menichini.

PIANESE (3-4-1-2): Filippis; Masetti, Gorelli, Chesti; Sussi (26’ st Martey), Simeoni (34’ st Tirelli), Proietto, Coccia (42’ st Puletto); Sodero (26’ st Peli); Fabrizi (1’ st Bertini M.), Bellini. A disposizione: Bertini T., Porciatti, Balde. Allenatore: Birindelli.

ARBITRO: Simone Gavini di Aprilia (Di Meo – Bosco; IV ufficiale: Gioele Iacobellis di Pisa; Operatore FVS: Giacomo Bianchi di Pistoia)

MARCATORI: 40’ pt Faggi (PO), 24’ st Vitali (PO)

AMMONITI: Proietto, Faggi, Simeoni, Masetti, Ladinetti, Coccia

NOTE: Recupero: 5’, 4’. Angoli: 3-3.

Trasferta amara per la Pianese che all’“Ettore Mannucci” di Pontedera gioca, a tratti domina, ma torna a casa con zero punti. I ragazzi di Birindelli offrono una prestazione generosa, creando diverse occasioni ma senza trovare il guizzo decisivo per insaccarla. Dall’altra parte i granata si difendono con ordine e sono anche fortunati a capitalizzare due reti, una per tempo, che valgono loro i tre punti. Adesso per Birindelli e compagni ci saranno cinque giorni per preparare al meglio la gara di sabato 22 novembre contro il Forlì, in programma alle 17.30 al Comunale di Piancastagnaio.

Buona la partenza della Pianese, che prova a spingere fin dalle prime battute. Il primo squillo è degli ospiti al 3’, quando Sodero è bravo a entrare in area e servire Bellini, il cui tiro termina di poco alto. Le zebrette insistono ma non trovano il varco giusto. Al 16’ arriva un’altra occasione: dopo una bella azione manovrata, Simeoni imbuca alla perfezione per Bellini, che calcia ma trova Biagini e bloccare la palla. Trenta secondi più tardi il capitano ci prova dalla distanza, ma la conclusione finisce a lato. La Pianese continua a provarci: Sodero lancia Bellini, che entra in area e calcia, ma il tiro viene murato. Sugli sviluppi dell’azione Coccia rimette il pallone in mezzo per lo stesso Bellini, che però di testa non riesce a trovare la girata vincente. Il Pontedera si rende pericoloso per la prima volta al 27’: prima con un’azione insistita respinta dalla difesa bianconera, poi con il tiro al volo di Vitali, che col piede debole costringe Filippis a un grande intervento. Il vantaggio dei valderini arriva al 40’: Ladinetti recupera palla a centrocampo e serve Ianesi sulla sinistra, bravissimo a saltare l’uomo e calciare. La difesa respinge, ma sul pallone vagante si avventa Faggi che da due passi non può sbagliare. Granata vicini al raddoppio al 45’: il solito Ianesi sfonda a sinistra e mette in mezzo il cross per Faggi che calcia ma Filippis respinge. In pieno recupero ci prova Migliardi da calcio piazzato ma l’estremo difensore bianconero vola e sventa tutto. Allo scoccare dei 5’ di recupero conessi, l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi sul risultato di 1-0.

Riparte forte la squadra di Birindelli, che prova a ritrovare il ritmo con cui aveva aperto il primo tempo. Al 5’ azione insistita degli ospiti che riescono anche alla conclusione, senza però trovare fortuna. Gli amiatini attaccano a testa bassa e, allo scoccare dell’ora di gioco, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Bertini, Gorelli fa da sponda per Bellini che però gira di testa alto. Al 20’ ci prova Sodero: con un gran numero salta Manfredonia, entra in area e tenta di sorprendere Biagini sul secondo palo, ma il portiere si fa trovare pronto. Nonostante gli sforzi, il Pontedera raddoppia al 69’: Manfredonia serve Vitali, appostato in area, che con una rasoiata imprendibile firma il 2-0. Nel finale la formazione senese prova fino alla fine a riaprirla senza fortuna. All’89’ è Bertini che da calcio piazzato tenta la conclusione ma la sfera termina di pochissimo a lato. Al triplice fischio il tabellone dell’“Ettore Mannucci” recita: Pontedera 2 – 0 Pianese.

Credit foto: Gianni Mattonai – US Città di Pontedera

(Ufficio stampa Pianese)

