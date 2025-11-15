La Pianese si prepara alla trasferta di Pontedera, Birindelli: “Ci aspetta una partita ostica”

Il tecnico delle zebrette ha presentato la trasferta di domani contro la formazione granata

Si avvicina la sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi per la Pianese, che si presenta all’appuntamento di domani contro il Pontedera con rinnovata fiducia e slancio, visto che le zebrette sono forti del successo conquistato nel turno precedente contro il Rimini. L’entusiasmo non manca, ma in casa bianconera c’è anche la consapevolezza che al “Mannucci” la Pianese sarà attesa da un nuovo banco di prova, contro un avversario da non sottovalutare. Ad arbitrare la sfida sarà il signor Simone Gavini di Aprilia, assistito da Nicola Di Meo di Nichelino e Giuseppe Bosco di Lanciano; Gioele Iacobellis di Pisa è il quarto uomo designato, mentre l’operatore FVS è Giacomo Bianchi di Pistoia.

A presentare la gara per le zebrette è stato mister Alessandro Birindelli, che nella sua analisi è partito dal successo di sabato scorso: “La vittoria – ha esordito – è sempre importante, perché fa vivere la settimana successiva in maniera più serena, oltre a dare autostima e convinzione in vista del prosieguo del lavoro e dell’obiettivo finale, che per noi è quello di raggiungere la salvezza il prima possibile. I ragazzi stanno facendo tanto e il merito è loro, che ogni giorno si impegnano per far sì che questo accada”. “Abbiamo lavorato sugli aspetti di sempre – ha aggiunto il tecnico bianconero nel soffermarsi su come è andata la settimana –: la solidità difensiva e la compattezza, in modo da mantenere stretti i reparti e non far giocare le squadre avversarie tra le linee. Naturalmente, ci siamo concentrati anche su quello che va ancora migliorato: il mantenimento e il possesso, oltre alla fase di sviluppo e di scelta negli ultimi venti metri”.

Ad attendere le zebrette ci sarà un Pontedera che, come la Pianese, va alla ricerca di punti importanti in chiave salvezza. “Incontriamo una squadra che conosce bene la categoria, che negli ultimi anni è sempre entrata nei playoff. È una squadra solida, compatta, esperta, che ha giocatori di qualità e giovani bravi. A guidarla c’è un allenatore che ha tanti anni di carriera alle spalle e che sta facendo bene. Nelle ultime partite, al netto dei risultati, il Pontedera ha giocato un buon calcio, con grande equilibrio. Ci aspetta una partita ostica in un campo difficile”, ha concluso l’allenatore bianconero.

