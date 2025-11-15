Test Match. Pisa-Carrarese 1-0

Il
Pisa
Sporting
Club
ha
chiuso
l’ultima
settimana
dell’anno
senza
impegni
ufficiali
affrontando
in
amichevole
alla
Cetilar
Arena
la
Carrarese;
un
test
match
disputato
a
porte
chiuse
utile
allo
Staff
Tecnico
nerazzurro
per
valutare
la
condizione
del
gruppo
in
attesa
del
rientro
dei
calciatori
impegnati
in
Nazionale.
La
preparazione
della
squadra
riprenderà
adesso
martedì
con
il
prossimo
impegno
di
campionato
fissato
per
lunedì
24
novembre
quando
il
Pisa
Sporting
Club
sarà
di
scena
al
Mapei
Stadium
di
Reggio
Emilia
per
la
sfida
con
il
Sassuolo
PISA.
Scuffet
(46′
Nicolas),
Denoon
(72′
Calabresi),
Angori
(72′
Mbambi),
Albiol
(72′
Coppola),
Bonfanti
(72′
Canestrelli),
Piccinini,
Leris
(46′
Touré),
Højholt,
Lorran
(86′
Tosi),
Tramoni
(72′
Maucci),
Moreo
(72′
Bettazzi).
A
disposizione.
Vukovic,
Battistella,
Casarosa.
Allenatore
Gilardino
CARRARESE.
Fiorillo
(46′
Garofani),
Illanes
(46′
Calabrese),
Salamon
(72′
Zuelli),
Oliana
(72′
Schiavi),
Belloni
(46′
Cicconi),
Melegoni,
Bozhanaj
(72′
Arena),
Bouah
(72′
Zanon),
Distefano
(72′
Accornero),
Parlanti
(72′
Illanes),
Torregrossa
(46′
Sekulov).
A
disposizione.
Bleve,
Finotto.
Allenatore
Calabro
Arbitro.
Simone
Galipò
di
Firenze.
Assistenti
Ricci-Giuggioli
Rete.
49′
Lorran.