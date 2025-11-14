Quattordicesima giornata Serie C Sky Wifi, Arezzo-Bra 2-1

AREZZO-BRA 2-1

Arezzo: Venturi; De Col, Gilli, Gigli, Righetti; Eklu (46’st Perrotta), Chierico, Meli (81’Arena); Pattarello (81’Djamanca), Cianci, Tavernelli (88’Tito). A disp: Trombini, Galli, Chiosa, Ferrara. All. Bucchi.

Bra: Renzetti; Fiordaliso, De Santis, Sgarzella; Cucciniello (58’Lia), Maressa (78’La Marca), Lionetti (88’Dimatteo), Brambilla, Pautassi (88’Morleo); Baldini, Di Biase (58’Chiabotto). A disp: Franzini, Menicucci, Rottensteiner, Cannistra, Tuzza, Corsi, Campedelli, Rabuffi. All. Nisticò.

Arbitro: Madonia di Palermo

RETI: 8’rig.Pattarello (A), 56’Cianci (A), 64’rig.Baldini (B)

Note: Ammoniti Pautassi (B), Fiordaliso (B), Lia (B), Perrotta (A) Cianci (A), Gilli (A), Tito (A)

AREZZO – Una serata da squadra vera, capace di soffrire, reagire e colpire nei momenti decisivi. L’Arezzo supera il Bra al “Città di Arezzo” con un successo che vale tre punti pesanti e conferma la solidità del gruppo amaranto. La partita, segnata da episodi e tensione, ha visto gli uomini di Bucchi imporsi grazie ai gol di Pattarello e Cianci, resistendo al ritorno degli ospiti e chiudendo con autorità.

Primo tempo: Pattarello rompe l’equilibrio

Mister Bucchi si sistema Chierico davanti alla difesa, affiancato da Eklu e Meli. L’avvio è subito intenso: al 4’ Chierico impegna Renzetti dalla distanza, sulla respinta Pattarello viene steso da Pautassi e per l’arbitro Madonia è rigore. Dopo la revisione al monitor, la decisione è confermata e il numero 10 amaranto trasforma con freddezza al 7’, firmando il suo sesto gol stagionale. L’Arezzo sfiora il raddoppio al 19’ con Cianci su punizione, mentre al 23’ Baldini prova a spaventare Venturi, che però blocca sicuro. Al 25’ giallo per Righetti, poi revocato dopo un nuovo check con ammonizione a Fiordaliso. La gara si assesta senza grandi emozioni: gli amaranto controllano e vanno al riposo sull’1-0.

Secondo tempo: Cianci allunga, Baldini accorcia

La ripresa si apre con l’infortunio di Eklu, sostituito da Perrotta. Al 2’ Baldini prova subito la conclusione potente, ma Venturi devia in angolo. L’Arezzo risponde con un contropiede fulmineo orchestrato da Pattarello e Tavernelli: Cianci spreca davanti a Renzetti, ma dall’angolo successivo (11’) svetta imperioso e firma il 2-0, sesta rete stagionale per lui. Il Bra non molla e al 16’ trova un rigore per fallo di Perrotta su Sganzerla. Baldini trasforma al 18’, accorciando le distanze e riaprendo la partita. L’Arezzo reagisce subito: al 26’ Tavernelli sfiora il palo, al 35’ Venturi inventa un lancio di sessanta metri per Pattarello che conclude a lato. Al 36’ Bucchi ridisegna la squadra con il 3-4-3, inserendo Arena e Varela per Meli e Pattarello.

Finale di sofferenza e gioia amaranto

Il Bra prova a spingere ma l’Arezzo tiene con ordine, gestendo gli ultimi minuti senza concedere occasioni clamorose. Al triplice fischio esplode la gioia amaranto: vittoria di carattere, costruita con attenzione e determinazione, che conferma la crescita del gruppo e regala tre punti fondamentali. La squadra riprenderà a lavorare martedì mattina a Rigutino (ore 11), per iniziare la preparazione in vista della trasferta di domenica prossima ad Ascoli.