Pianese di nuovo in campo, c’è da preparare la partita contro il Forlì

Il programma delle zebrette in vista della partita di sabato contro la formazione romagnola

Neanche un attimo di sosta per la Pianese che questa mattina si è ritrovata sul campo per cominciare a preparare la sfida di sabato 22 novembre contro il Forlì (stadio Comunale di Piancastagnaio, ore 17:30), valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi. La seduta odierna è stata finalizzata al recupero delle fatiche ma i ragazzi bianconeri, agli ordini di mister Alessandro Birindelli e del suo staff, si sono già proiettati al prossimo impegno che è già alle porte.

La settimana di lavoro vedrà le zebrette tornare a pestare il manto verde anche nel pomeriggio di domani. Spazio ad altre sessioni pomeridiane anche mercoledì, quando la squadra si alternerà tra campo e palestra, e giovedì. Stessa cosa venerdì, giorno di vigilia, in cui la Pianese si ritroverà nel pomeriggio per la consueta rifinitura che anticiperà la gara del weekend contro la compagine romagnola.

