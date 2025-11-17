Juniores Femminile, poker vincente!

Arrivano
dal
settore
femminile
e
dagli
Under
17
del
settore
maschile
le
migliori
notizie
del
weekend
di
gare
delle
giovanili
del
Pisa
Sporting
Club.
Le
Juniores
nerazzurre
(nella
foto)
piazzano
un
poker
vincente
con
il
Tigoleto
e
con
loro
festeggiano
anche
Under
15
e
Under
12;
in
campo
maschile
successo
interno
per
gli
Under
17
con
la
Carrarese
Settore
Maschile
UNDER
17.
Pisa-Carrarese
2-1
UNDER
16.
Pisa-Cesena
1-3
UNDER
15.
Pisa-Cesena
0-5
Settore
Femminile
JUNIORES.
Pisa-Tigoleto
4-0
UNDER
15.
Worange
Pistoiese-Pisa
0-8
UNDER
12.
Pisa-Oltrera
4-6
PULCINI.
San
Prospero
Navacchio-Pisa
1-1