Il programma della formazione bianconera in vista del primo impegno del 2026

Una settimana intera circondati dall’affetto dei propri cari per riprendere al meglio il cammino verso la seconda parte di stagione. La Pianese ha ricaricato le batterie in queste festività natalizie e ora riparte con l’obiettivo di rendersi protagonista di un girone di ritorno che possa portare in dote tante soddisfazioni. La formazione bianconera, dopo aver trascorso il Natale in famiglia, si è ritrovata questo pomeriggio a Piancastagnaio per riprendere a far girare nuovamente le gambe in vista del primo impegno del 2026, la sfida casalinga di sabato 3 gennaio contro l’Ascoli (stadio Comunale, ore 14:30), valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi. Agli ordini di mister Alessandro Birindelli e del suo staff, la squadra ha svolto una seduta prettamente atletica, soffermandosi anche sullo studio del prossimo avversario.

Il programma degli allenamenti prevede delle doppie sedute nelle giornate di lunedì e martedì, mentre per l’ultimo giorno del 2025 è fissato un allenamento mattutino. Giovedì 1 gennaio l’anno nuovo si aprirà con una sessione pomeridiana. Il gruppo bianconero si ritroverà nel pomeriggio anche venerdì, per la consueta rifinitura della vigilia che anticiperà la sfida contro la compagine marchigiana.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Concluse le festività natalizie, la Pianese riprende il lavoro in vista dell’Ascoli proviene da U.S. Pianese.