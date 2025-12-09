L’US Pianese informa che sono disponibili i biglietti per il settore ospiti dello stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria, in vista della 18ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, che metterà di fronte Juventus Next Gen e Pianese. La partita è in programma venerdì 12 dicembre 2025, con calcio d’inizio alle ore 20:30.
I tagliandi per la Curva Sud “Baloncieri” possono essere acquistati esclusivamente sul sito ufficiale del club torinese, all’indirizzo: www.tickets.juventus.com.
Il costo del biglietto è di € 10,00, a cui vanno aggiunti i costi di gestione.
La vendita resterà aperta fino alle ore 19:00 di giovedì 11 dicembre 2025. La società ricorda inoltre che il giorno della partita non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti.
(Ufficio Stampa US Pianese)
L’articolo Juventus Next Gen-Pianese, in vendita i biglietti proviene da U.S. Pianese.
