La Primavera Nerazzurra insegue la vetta

La

Primavera

del

Pisa

Sporting

Club

(22

punti

in

classifica)

cala

il

poker

contro

il

Monopoli

e

resta

in

scia

all’Empoli

capolista

(25

punti)

del

Girone

B

del

campionato

di

categoria;

sconfitta

interna

di

misura,

invece,

per

gli

Under

17

contro

la

Juventus.

Da

segnalare,

poi,

anche

il

doppio

successo

di

Under

16

e

Under

15

contro

la

Carrarese,

mentre

in

campo

femminile

in

evidenza

Under

15

e

Under

12

protagoniste

di

ampi

successi

rispettivamente

contro

Trebesto

e

Zambra





Settore

Maschile



PRIMAVERA

2.

Pisa-Monopoli

4-1



UNDER

17.

Pisa-Juventus

1-2



UNDER

16.

Pisa-Carrarese

4-2



UNDER

15.

Pisa-Carrarese

2-0



UNDER

14.

Pisa-Spezia

1-2



UNDER

13.

Pisa-Spezia

1-6





Settore

Femminile



UNDER

17.

Zenith

Prato-Pisa

4-3



UNDER

15.

Pisa-Trebesto

12-0



UNDER

12.

Zambra-Pisa

2-6



PULCINI.

San

Giuliano-Pisa

2-0