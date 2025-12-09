La Primavera Nerazzurra insegue la vetta

La
Primavera
del
Pisa
Sporting
Club
(22
punti
in
classifica)
cala
il
poker
contro
il
Monopoli
e
resta
in
scia
all’Empoli
capolista
(25
punti)
del
Girone
B
del
campionato
di
categoria;
sconfitta
interna
di
misura,
invece,
per
gli
Under
17
contro
la
Juventus.
Da
segnalare,
poi,
anche
il
doppio
successo
di
Under
16
e
Under
15
contro
la
Carrarese,
mentre
in
campo
femminile
in
evidenza
Under
15
e
Under
12
protagoniste
di
ampi
successi
rispettivamente
contro
Trebesto
e
Zambra
Settore
Maschile
PRIMAVERA
2.
Pisa-Monopoli
4-1
UNDER
17.
Pisa-Juventus
1-2
UNDER
16.
Pisa-Carrarese
4-2
UNDER
15.
Pisa-Carrarese
2-0
UNDER
14.
Pisa-Spezia
1-2
UNDER
13.
Pisa-Spezia
1-6
Settore
Femminile
UNDER
17.
Zenith
Prato-Pisa
4-3
UNDER
15.
Pisa-Trebesto
12-0
UNDER
12.
Zambra-Pisa
2-6
PULCINI.
San
Giuliano-Pisa
2-0