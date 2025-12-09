Lega B con ‘The Social Crash’ contro l’uso dei social alla guida

Campagna di sensibilizzazione su tutti i campi della Serie BKT durante la 16a giornata

La





Lega Serie B





sostiene





‘The Social Crash’





, la campagna ideata dall’agenzia





Mynd





per





AFVS









– Associazione Familiari e Vittime della Strada





, un progetto che denuncia con forza e originalità i rischi dell’uso improprio dello smartphone alla guida. Un tema sensibile e sempre più urgente, che la Lega ha scelto di mettere al centro del proprio impegno sociale in occasione della





16a giornata





della





Serie BKT





, in linea con la propria missione educativa.

‘The Social Crash’ sarà protagonista negli stadi della B con diverse attivazioni, dando vita a un momento di forte coinvolgimento, trasformando gli impianti in veicoli di sensibilizzazione di messaggi di responsabilità sociale che possono scuotere le coscienze e salvare vite: led bordocampo e grafiche tv dedicate, contenuti social sui canali ufficiali della Lega Serie B, interventi degli speaker negli stadi, video sui maxischermi e spot TV nel corso delle dirette.

“La prevenzione e la sicurezza stradale sono responsabilità di tutti e il calcio, forte della sua capacità di parlare a milioni di persone, può e deve fare la propria parte – ha dichiarato il Presidente della Lega Serie B





Paolo Bedin





–. ‘The Social Crash’ riesce a tradurre un tema delicato in un linguaggio immediato e vicino ai più giovani, che vivono quotidianamente nei social e rischiano talvolta di sottovalutare i pericoli della distrazione al volante. Siamo orgogliosi di sostenere Mynd e AFVS in questa campagna di sensibilità e di portare questo messaggio nei nostri stadi, perché ogni partita può diventare occasione di consapevolezza e tutela della vita.”

“La nostra idea creativa nasce da un’urgenza concreta e poter condividere questo messaggio negli stadi della Lega Serie B, luoghi in cui ogni settimana si incontrano giovani e famiglie, rappresenta un’opportunità significativa”, commenta





Roberto Ferrario





, Direttore Creativo di Mynd.

“Siamo grati alla Lega Serie B per aver scelto di dare spazio e risonanza a un tema che riguarda la sicurezza di tutti. Lo smartphone è oggi una delle principali cause di morte sulle nostre strade. Con ‘The Social Crash’ diciamo ai ragazzi e agli adulti che nessun contenuto, nessun like, nessun messaggio vale una vita. La collaborazione con la Lega Serie B ci permette di far arrivare questa verità, senza filtri, a milioni di persone. Portare questo messaggio negli stadi significa dimostrare come il calcio possa diventare un motore di responsabilità collettiva e di cambiamento culturale”. –





Giacinto Picozza





, Presidente AFVS.

La missione di “The Social Crash”





– Ogni anno, in Italia, oltre 37.000 incidenti stradali sono causati dalla distrazione al volante, e lo smartphone è tra le principali cause. Da questo dato nasce “The Social Crash”, una campagna che reinterpreta in chiave creativa e d’impatto l’universo dei social media: TikTok diventa





TikCrok





, Instagram





Instantcrash





, Facebook





Facebroken





, WhatsApp





WhatsAhh!





, Spotify





Spotyblood





, YouTube





YouTomb





.

Un ribaltamento che trasforma ciò che è familiare in un monito inquietante, mostrando come pochi secondi di disattenzione possano cambiare per sempre la vita di una persona e della sua famiglia.

Lanciata il 21 giugno 2025, nella Giornata Mondiale del Selfie, la campagna è stata diffusa attraverso social media advertising e stampa, con particolare attenzione al pubblico più giovane e connesso. Il messaggio è semplice e universale:





nessuna notifica vale una vita





.

Chi è Mynd –





È un’agenzia di comunicazione con oltre 18 anni di esperienza e un approccio integrato e multicanale. Specializzata in pensiero strategico e design innovativo, opera nei settori Advertising, Communication Strategy, Social Media Marketing, Copywriting, Video Making, UX/UI Design, Creative Design e Web Development. È organizzata in due divisioni interne – Communication e Design – e collabora con più di 20 professionisti.

AFVS









– Associazione Familiari e Vittime della Strada





– Ets nasce nel 2009 in seguito all’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto, nel 2002, il giovane Luigi Colosini, che versa tutt’oggi in stato di coma vegetativo, con l’intento, attraverso progetti, campagne ed eventi, di ridurre l’incidentalità stradale in Italia, nonché dare sostegno legale e psicologico alle vittime della strada e ai loro familiari. L’AFVS, divenuta la più autorevole e rappresentativa associazione di familiari e vittime della strada, dall’anno della sua fondazione, tutela nelle sedi istituzionali gli interessi degli utenti della strada, quale ente esponenziale. Come contemplato all’art. 2 del proprio Statuto, l’AFVS si prefigge la tutela, la salvaguardia e la difesa della vita e della salute, con particolare riferimento alla divulgazione, prevenzione, educazione e sensibilizzazione alla sicurezza nella circolazione stradale.