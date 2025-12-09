Giudice Sportivo: 3 turni di stop per Nzola

Il
Giudice
Sportivo
della
Lega
Nazionale
Professionisti
Serie
A,
Dottor
Gerardo
Mastrandrea,
ha
reso
note
le
proprie
decisioni
in
merito
all’ultimo
turno
di
campionato.
Squalifica
di
3
giornata.
M’bala
Nzola
“per
avere,
al
48°
del
secondo
tempo,
con
il
pallone
non
a
distanza
di
giuoco,
colpito
un
calciatore
avversario
con
un
forte
calcio
alla
gamba“.
Stop
di
1
giornata
anche
per
il
collaboratore
tecnico
Dario
Dainelli,
espulso
per
proteste
durante
la
gara
con
il
Parma.
Nell’elenco
dei
diffidati,
al
momento,
non
figurano
calciatori
nerazzurri