La Pianese è già tornata al lavoro, nel mirino la sfida col Perugia di giovedì

Settimana brevissima per le zebrette che, dopo aver metabolizzato la partita in casa della capolista Arezzo, sono tornate al lavoro già oggi, lunedì 9 febbraio, con un allenamento pomeridiano finalizzato prevalentemente al recupero dalle fatiche. Il prossimo impegno, valido per il ventiseiesimo turno del campionato di Serie C Sky Wifi, è infatti fissato per giovedì prossimo, 12 febbraio, in occasione del turno infrasettimanale quando i bianconeri sfideranno il Perugia allo stadio Comunale di Piancastagnaio.
Dopo la seduta odierna, la squadra proseguirà la preparazione con allenamenti anche domani e mercoledì pomeriggio. Giovedì, infine, le zebrette torneranno in campo per la sfida contro i biancorossi umbri: calcio d’inizio alle 20:30.
