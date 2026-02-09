RUNFORMEYER #RUNFORLOVE, la Serie C corre per sostenere la fondazione Meyer

Al via il 13 febbraio le aste benefiche su CharityStars

Giunta alla sua 6a edizione, torna la corsa virtuale a coppie per un San Valentino solidale. Si chiama #RunforMeyer #RunforLove ed è l’evento sportivo promosso dalla Fondazione Meyer nella giornata dedicata agli innamorati, con la Serie C che scende in campo per promuovere e sostenere concretamente il progetto Play Therapy per i bambini dell’Ospedale Pediatrico Meyer.

C Sociale si rinforza grazie alla sinergia con CharityStars – la più grande piattaforma di aste benefiche online, Charity partner di Serie C – che consentirà dal 13 al 20 febbraio a tifosi e appassionati di aggiudicarsi le maglie indossate dai capitani durante la 26a giornata della Serie C Sky Wifi, rese uniche dalla speciale patch dedicata a Fondazione Meyer, e le t-shirt della #Runformeyer.

Attività sui campi – Per sostenere e supportare la #RunForLove, sono state predisposte dalla Lega Pro una serie di attività per la 26a giornata di Serie C Sky Wifi a partire dal cerimoniale pre gara, con i capitani delle due squadre che scenderanno in campo con la maglietta #runformeyer, accompagnati da un messaggio speaker che spiegherà al pubblico l’iniziativa. La campagna per la promozione della Runforlove non si limiterà al campo, ma coinvolgerà il pubblico digitale della Lega e dei club sia nei giorni precedenti le partite che in quelli successivi.

Come partecipare – Partecipare è semplicissimo: basta correre 9 chilometri in due. Non ci sono limiti di tempo o di orario: l’importante è che i runner che compongono la coppia percorrano 4,5 chilometri a testa. I componenti della squadra possono correre insieme oppure separati, l’unica regola da rispettare è quella di completare il chilometraggio previsto in una delle giornate di venerdì 13, sabato 14 o domenica 15 febbraio 2026. L’iniziativa ovviamente non è aperta soltanto a fidanzati, ma anche a tutti coloro che si amano, in qualsiasi forma: amici del cuore, genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle. Una formula che ha riscosso un grande successo: alla scorsa edizione 2025 hanno partecipato oltre 3.900 persone.

Come iscriversi – Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 20 di domenica 15 febbraio: è richiesta una donazione di almeno 9 euro a persona (18 euro a coppia). Con una donazione di 5 euro si potrà ricevere direttamente a casa – tramite corriere – la nuova maglia tecnica #RUNFORMEYER 2026 di colore arancione fluo (alta visibilità) offerta da Guess Foundation. Info e iscrizioni www.runformeyer.it

Come partecipare alla premiazione – Per accedere ai risultati ufficiali e dimostrare così di essere due veri Runformeyer è necessario e sufficiente rilevare il tempo di ciascun runner con un qualunque dispositivo (Garmin, Adidas run, Strava, ecc.), fare screenshot o foto di ciascun dispositivo e caricare le immagini sul sito runformeyer.it. Il link per l’upload delle immagini vi sarà inviato venerdì 13 febbraio all’email indicata in fase di iscrizione.

Classifica e premiazioni – Come in ogni corsa, anche alla #RUNFORMEYER #RUNFORLOVE è prevista una classifica generale con relative premiazioni. Il tempo di percorrenza della squadra sarà la sommatoria del tempo impiegato dai due runner per coprire la distanza di 4,5 chilometri a testa. Per partecipare alla classifica sarà necessario inviare – entro la mezzanotte del 15 febbraio – lo screenshot o la foto della distanza e del tempo impiegato: i partecipanti riceveranno il link via mail il giorno prima della partenza. Lunedì 16 febbraio saranno pubblicati i risultati ufficiali sulla pagina Facebook #runformeyer e su www.runformeyer.it.

Nessuna preoccupazione per la performance: oltre al premio per la categoria dei runners più veloci, c’è anche quello per i gruppi di amici, associazioni o aziende che hanno iscritto il maggior numero di squadre. Tra le novità di questa edizione il “premio coppia più affiatata” (gli anni da cui ci si conosce) e il premio “coppia più esperta” (la somma dell’età dei due runner).

Come sempre, #RunforMeyer #RunforLove contribuirà a sostenere la Play therapy, una cura speciale che cerca di restituire ai bambini e alle loro famiglie un po’ di serenità anche nel momento del ricovero. Il progetto porta al Meyer il gioco, la lettura, la musica, l’allegria dei clown e dei quattro zampe. Ma sono tanti i progetti che aiutano i bambini a rimanere tali anche durante la malattia.

Nella Pet therapy, i protagonisti sono dei dolcissimi e professionali cagnolini che, insieme ai loro conduttori, portano allegria e gioia ai piccoli bambini ricoverati in tutto l’Ospedale.

I clown in corsia portano sorrisi e risate nei reparti e al Pronto soccorso: gli scherzi e le battute di questi professionisti del divertimento sono le medicine migliori per scacciare noia e paura. Le tecniche e il repertorio di questi professionisti tengono conto del luogo in cui operano, delle circostanze, delle condizioni dei bambini, coinvolgendo nel loro gioco anche genitori, visitatori e operatori dell’Ospedale, che talvolta affiancano durante procedure dolorose e complicate. Tra i luoghi più amati dai bambini c’è senz’altro la Ludobiblio, uno spazio accogliente e colorato aperto a tutti i piccoli, sia ricoverati che di passaggio per visite o controlli. In questa stanza piena di luce e di laboratori si può giocare, prendere giochi in prestito, ricevere visite di fratellini e amici, assistere a spettacoli, partecipare a feste e a laboratori creativi. Meyermusica propone la musica in modo originale e creativo in ogni reparto e nei luoghi collettivi dell’Ospedale, coinvolgendo bambini, genitori, operatori e visitatori, creando un ambiente sonoro accattivante e agendo in modo positivo sugli stati di tensione e di stress.

