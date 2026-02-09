Quando il pallone scotta

La ventiquattresima giornata di Serie A ha regalato tante emozioni dal novantesimo in poi. Kalulu ha segnato il 2-2 contro la Lazio al 96°, il Parma ha vinto a Bologna, il Napoli a Marassi, il Lecce contro l’Udinese mentre il Torino ha pareggiato al Franchi. Proprio la Fiorentina di Vanoli è l’esempio italiano più evidente del pallone che scotta nei minuti di recupero, ma il fenomeno riguarda tutti. Squadre che si suicidano nei finali, dove la paura prevale sulla tecnica e l’ansia sostituisce la concentrazione.

Perdere al novantesimo, o peggio nei minuti di recupero, è il momento di maggiore sofferenza per ogni tifoso di calcio e l’ultimo turno di Serie A non ha mancato di regalare emozioni quando le lancette stavano per scandire gli ultimi secondi di gioco. La Juve ha pareggiato nel sesto minuto di extratime, Napoli e Parma hanno vinto segnando nel quinto, il Lecce quando era pronta l’indicazione del recupero.

Il calcio è così, un mix tra capacità atletica, tenuta mentale e lucidità nei momenti fondamentali: sono i momenti che separano chi resta in piedi da chi collassa quando l’orologio segna il novantesimo minuto. Il caso lampante viene dal Franchi di Firenze nel

.