Ottica Merli nuovo Supporter Partner Plus della Pianese

La storica realtà di Acquapendente si lega alla società bianconera con un accordo di partnership

L’US Pianese è felice di accogliere Ottica Merli nella famiglia delle zebrette. L’attività commerciale con sede ad Acquapendente è infatti un nuovo Supporter Partner Plus della società amiatina. Ottica Merli è un centro ottico con oltre 67 anni di esperienza nel settore dell’ottica e dell’optometria, e da generazioni rappresenta un punto di riferimento nel territorio per competenza tecnica, affidabilità e attenzione alla qualità visiva. Grazie alla presenza di ottici qualificati, a un laboratorio interno che consente la realizzazione di occhiali da vista pronti in un’ora e a soluzioni visive personalizzate anche per esigenze complesse, Ottica Merli coniuga tradizione, innovazione tecnologica e cura del cliente, ponendo al centro precisione, performance visiva e benessere quotidiano.

“La collaborazione con l’US Pianese nasce dalla condivisione di valori fondamentali come impegno, precisione e ricerca della performance – afferma Maurizio Merli, presidente di Ottica Merli –. Da oltre 67 anni lavoriamo per garantire qualità e affidabilità nel nostro settore e poter affiancare una società professionistica come la Pianese è per noi motivo di grande soddisfazione. Ringraziamo il club per la fiducia e auguriamo alla squadra una stagione ricca di traguardi”.

“L’ingresso di Ottica Merli tra i Supporter Partner Plus è motivo di grande soddisfazione per tutto il club – spiega Simone Fantozzi, responsabile marketing bianconero di recente nomina –. Con questa storica realtà condividiamo valori come professionalità, radicamento nel territorio e una costante ricerca dell’eccellenza. La famiglia delle zebrette è orgogliosa di essere affiancata da un partner così affidabile e di grande supporto e lo ringrazia per la fiducia accordata”.

L’accordo con Ottica Merli conferma la volontà della società di costruire un progetto fondato su collaborazioni di valore con realtà che, come il club bianconero, credono nella visione a lungo termine e nel legame con il territorio.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Ottica Merli nuovo Supporter Partner Plus della Pianese proviene da U.S. Pianese.