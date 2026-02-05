Pianese, Francesco Cangi fa il punto dopo il mercato invernale: “Usciamo rinforzati e con una rosa più profonda”

Il direttore sportivo amiatino ha spiegato: “Sono arrivati profili adatti al gioco di Birindelli e che faranno comodo anche in futuro”

“Si è conclusa la sessione di mercato di gennaio e, come è stato detto, questa squadra aveva bisogno soltanto di qualche ritocco. Ci tengo innanzitutto a ringraziare la proprietà, il presidente Maurizio Sani, ma anche i figli, in particolare David e Mauro, che hanno permesso a me e ad Alessandro Corsi, il mio collaboratore, di operare con serenità”. È questa la premessa da cui è partito Francesco Cangi, direttore sportivo della Pianese, nella conferenza stampa indetta per oggi, durante la quale ha fatto il punto della situazione dopo la chiusura del mercato di riparazione.

“Questa estate era stato fatto un buon lavoro, grazie alle nostre scelte e anche al lavoro di mister Birindelli e del suo staff, che sono riusciti ad amalgamare un gruppo nuovo portandoci, ad oggi, a quota 31 punti – ha proseguito il Ds –. In questa sessione abbiamo cercato profili con le caratteristiche giuste per le esigenze dell’allenatore, ma anche giocatori sui quali poter lavorare non solo nei mesi che restano, fondamentali per raggiungere i nostri obiettivi, ma anche nelle prossime stagioni”.

“È arrivato Simone Ianesi, che già in estate avevamo provato a portare qui, Matteo Colombo, un giocatore che conoscevamo bene, e Nespola, un giovane portiere che valuteremo fino a fine campionato – ha spiegato ancora Cangi –. Ianesi è un giocatore conosciuto, ha già accumulato diverse presenze in categoria e siamo stati bravi e fortunati a riuscire a portarlo alla Pianese in questa sessione. Ora dovrà mettersi a disposizione del mister e dei compagni: avrà meno tempo rispetto all’estate per inserirsi, ma siamo certi che potrà darci una mano”.

“Il primo obiettivo resta la salvezza, da centrare il prima possibile – ha chiarito il dirigente bianconero rispondendo alle domande dei presenti –. In questo momento abbiamo una rosa più profonda e probabilmente la più completa da quando siamo in Lega Pro. Non abbiamo l’assillo di dover vincere tutte le partite, ma dobbiamo raggiungere l’obiettivo il prima possibile per poi toglierci delle soddisfazioni e magari ripetere quanto fatto lo scorso anno, ovvero giocarci i play-off. Sappiamo che nel calcio uno più uno non fa sempre due, ma gli sforzi fatti dalla società e dalla proprietà sono stati importanti e, secondo me, siamo riusciti a migliorarci. Ora vedremo se saremo bravi ad amalgamarci come lo siamo stati a inizio stagione”.

(Ufficio Stampa US Pianese)

