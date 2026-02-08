Il post partita di Arezzo-Pianese, Birindelli: “Ci è mancato cinismo, ma la squadra ha fatto una prestazione di altissimo livello”

Il tecnico della Pianese si è fermato in sala stampa per analizzare la partita

Non è bastata una prova in cui la Pianese ha gettato il cuore oltre l’ostacolo per emergere imbattuta dal “Città di Arezzo”. Le zebrette ce l’hanno messa tutta ma, al termine dei novanta minuti, ad avere la meglio è stata la capolista Arezzo, a segno con un gol su rigore per tempo. Un risultato che però non rispecchia quanto visto in campo, dal momento che i bianconeri hanno avuto il controllo della gara per larghi tratti, mostrando intraprendenza e costruendo tante nitide palle gol. Mister Birindelli, nel post partita, ci ha tenuto ad elogiare la prova dei suoi: “I ragazzi hanno fatto una prestazione importante, contro una squadra che è prima della classe non per caso, e che ha recentemente ampliato il proprio parco giocatori. Abbiamo tenuto bene le distanze – spiega il tecnico bianconero – poi c’è stato l’episodio del calcio di rigore. È vero che oggi mancava qualche elemento che negli ultimi metri determina, ma bisogna cercare di migliorare ed essere più cinici. Ad ogni modo, chi ha giocato ha fatto una prestazione di altissimo livello in un campo difficile. Dopo essermi complimentato con i ragazzi gli ho detto di ricaricare le pile, di riposarsi e di pensare a giovedì, perché ci attende un altro impegno importante. Partita dopo partita, dobbiamo cercare di fare i punti che ci mancano per rimanere in questa categoria”.

“Non volevamo perdere compattezza ed equilibrio – analizza ancora Birindelli –, c’era la volontà di migliorare negli ultimi venti metri perché qualche occasione si è presentata e lì dovevamo essere più bravi. Ma alla squadra non posso rimproverare niente, non era questo il campo in cui sperare di fare punti. L’importante era fare una prestazione solida, da squadra quale siamo, e quella c’è stata, per cui io sono contento. Adesso la priorità è quella di recuperare le energie”.

(Ufficio Stampa US Pianese)

