Non basta una splendida Pianese, l’Arezzo vince 2-0. Decidono la sfida due rigori

La formazione bianconera gioca una grandissima partita ma viene punita da due penalty

AREZZO (4-3-3): Venturi; Coppolaro (1’ st De Col), Gilli, Chiosa, Righetti; Ionita (29’ st Cortesi), Guccione, Chierico (19’ st Eklu); Pattarello (37’ st Varela), Ravasio (19’ st Cianci), Tavernelli. A disposizione: Trombini, Galli, Casarosa, Renzi, Gigli, Arena, Perrotta, Di Chiara, Iaccarino. Allenatore: Bucchi.

PIANESE (3-4-2-1): Filippis; Ercolani, Gorelli, Amey; Coccia, Simeoni (37’ st Ianesi), Proietto (25’ st Colombo), Chesti; Sodero (37’ st Martey), Tirelli (47’ st Balde); Fabrizi (47’ st Ongaro). A disposizione: Reali, Porciatti, Peli, Spinosa, Bigiarini, Jasharovski, Nicastro, Xhani. Allenatore: Birindelli.

ARBITRO: Antonio Liotta di Castellammare di Stabia (Pandolfo – Tesi; IV ufficiale: Leonardo Leorsini di Terni; Operatore FVS: Simone Iuliano di Siena)

MARCATORI: 28’ pt rig. Pattarello (A), 30’ st rig. Cianci (A)

AMMONITI: Coppolaro, Ianesi

NOTE: spettatori 3786 (47 ospiti). Recupero: 3’, 5’. Angoli: 4-2.

Nonostante il risultato favorevole alla capolista, la Pianese esce dal confronto con l’Arezzo a testa altissima, dopo una prestazione di enorme personalità e qualità contro la prima forza del campionato. I bianconeri tengono testa alla prima della classe, giocando con coraggio, sfrontatezza e organizzazione, venendo puniti solo da due calci di rigore. Una battuta d’arresto che non scalfisce minimamente quanto fatto fino ad oggi dai ragazzi di Birindelli, che da domani torneranno a lavorare in vista dell’infrasettimanale contro il Perugia.

Il primo affondo della partita è di marca bianconera al 3’, Sodero vince un contrasto sulla propria trequarti e lancia in profondità Fabrizi, che fa a sportellate con Chiosa, entra in area ma poi non trova il varco giusto per concludere. Al 9’ l’Arezzo prova ad approfittare di un rimpallo fortuito in area bianconera, Ionita tenta il tiro da centro area ma Gorelli è ben appostato sulla linea e respinge il tiro. La Pianese risponde subito e poco prima del quarto d’ora sviluppa bene portando al traversone Chesti, la cui traiettoria viene però sporcata in corner. Al 23’ l’Arezzo però spinge e Pattarello trova un traversone insidioso che impatta addosso a Gorelli. L’arbitro indica il dischetto e dopo una revisione all’FVS conferma la decisione: dagli undici metri si presenta Pattarello che porta avanti i suoi spiazzando Filippis. I ragazzi di Birindelli non ci stanno e reagiscono subito: Simeoni allarga per Gorelli che era rimasto avanti dopo un calcio di punizione, il suo cross è teso e ben indirizzato, la difesa amaranto ribatte però anche questo assalto. Due giri di lancette più tardi è Sodero ad imbucare per Tirelli con una bella intuizione, Chierico però legge la traiettoria e salva i suoi. Dagli sviluppi dell’azione, Fabrizi riceve spalle alla porta e serve in mezzo Proietto, che calcia col mancino da buona posizione non inquadrando lo specchio di un soffio. Al 43’ le zebrette vanno ad un passo dal pari: Sodero dai 25 metri si sistema palla sul sinistro e calcia di potenza, il tiro si stampa sulla traversa. Non si ferma la spinta bianconera: prima è il solito Sodero a servire Coccia, chiuso in uscita da Venturi, e poi Ercolani che di testa in proiezione offensiva centra la porta ma senza riuscire a impensierire il portiere dei padroni di casa. Termina così, in crescendo per le zebrette, il primo tempo.

I bianconeri ripartono da dove avevano concluso, presentandosi dalle parte di Venturi dopo soli 4 minuti. Tirelli crossa da destra cercando in mezzo Fabrizi, il primo a raggiungere la sfera è però Proietto, che non riesce tuttavia a calciare. La sfera poi arriva a Chesti, che calcia a colpo sicuro trovando il muro di Chiosa. Ancora zebrette che sviluppano in velocità al 7’, Coccia fa partire una bella traiettoria da sinistra che trova ancora sul secondo palo Chesti, che impatta in acrobazia non riuscendo però a trafiggere Venturi. L’Arezzo prova a sorprendere i bianconeri in ripartenza, ma la conclusione di Tavernelli si spegne sull’esterno della rete. Il forcing delle zebrette però non si arresta, e al 13’ è Coccia a sfiorare il gol del pari: il tiro del numero 33 si spegne a lato di pochissimo. Spingono ancora gli uomini di Birindelli, e nuovamente Coccia si rende pericoloso con un fendente dal limite dell’area che Venturi riesce a bloccare dopo essersi disteso. Al 28’ una punizione battuta corta dai bianconeri porta Sodero a servire Gorelli in area, che essendo in precario equilibrio non riesce a girare verso lo specchio. Nel momento di maggiore spinta, però, l’Arezzo fa male in ripartenza: a ridosso della mezz’ora Cianci lanciato in profondità arriva a tu per tu con Filippis, che in uscita lo aggancia. Il direttore di gara fischia il secondo rigore di giornata che lo stesso Cianci trasforma. Non si scompongono le zebrette che continuano a provarci: Sodero appoggia a Fabrizi che serve a rimorchio Chesti, il cui tiro si spegne sopra la traversa. Ancora bianconeri al 40’, stavolta è Tirelli a tentare la sortita dal limite che però è imprecisa. La Pianese ci prova anche nel recupero ma il risultato non cambia, termina 2-0.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Non basta una splendida Pianese, l’Arezzo vince 2-0. Decidono la sfida due rigori proviene da U.S. Pianese.