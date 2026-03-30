Niente pause, la Pianese guarda subito alla partita di sabato contro il Campobasso

Il programma delle zebrette in vista della partita casalinga contro la formazione molisana

La Pianese è tornata subito in campo dopo il pareggio conquistato ieri al “Morgagni” contro il Forlì, che è valso l’ottavo risultato utile consecutivo. Le zebrette infatti hanno ripreso gli allenamenti già questa mattina a Piancastagnaio per cominciare a preparare l’impegno casalingo di sabato 4 aprile contro il Campobasso (ore 14:30), valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi. Seduta prevalentemente di scarico quella odierna, che ha visto i giocatori bianconeri, agli ordini di mister Birindelli e del suo staff, concentrarsi sul recupero delle energie spese dopo la lunga trasferta in Romagna.

Il programma settimanale prevede una sessione pomeridiana nella giornata di domani, mentre mercoledì la squadra si ritroverà al mattino. Altro allenamento giovedì pomeriggio, replicato venerdì quando il gruppo amiatino svolgerà la consueta rifinitura prepartita.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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