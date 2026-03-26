Pasqua bianconera: arrivano le colombe ufficiali della Pianese

Sono disponibili a partire da domani le colombe pasquali della Pianese. Realizzate dall’azienda Corsini, sinonimo di qualità e artigianalità, le colombe rappresentano una proposta ideale per celebrare la Pasqua con un prodotto d’eccellenza. Ogni confezione, inoltre, è impreziosita da un elegante packaging, pensato per tifosi e appassionati e perfetto anche come idea regalo.

Le colombe sono disponibili al prezzo di 12 € e possono essere acquistate, oltre che presso la sede, anche nei seguenti punti vendita di Piancastagnaio:

Bar Lo Stadio

Bar I Campo di Fiera

Bar Mojito

Sarà altresì possibile acquistare le confezioni direttamente nell’area hospitality dello stadio Comunale in occasione della partita Pianese-Campobasso, in programma sabato prossimo, 4 aprile 2026, alle ore 14:30.

Un’occasione speciale per unire tradizione e appartenenza ai colori bianconeri.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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