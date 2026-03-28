Trasferta a Forlì per la Pianese, Birindelli: “Servirà una grande prova di squadra”

Il tecnico della Pianese ha presentato la sfida di domani contro la compagine romagnola

Quintultima partita del campionato di Serie C Sky Wifi per la Pianese, che domani alle ore 17:30 è attesa al “Tullo Morgagni” di Forlì per una sfida che mette in palio punti importanti. I bianconeri sono reduci da sette risultati utili consecutivi e per confermare il buon momento cercano un’altra iniezione di fiducia lontano dalle mura amiche. Servirà però massima attenzione perché i galletti, che anche all’andata misero in luce le loro qualità in una partita resa complicatissima dalle avverse condizioni metereologiche, sono a loro volta a caccia del passo decisivo per mettere in ghiaccio la salvezza. Ad arbitrare la contesa sarà il signor Gianmarco Vailati di Crema, coadiuvato da Gennantonio Martone di Monza e Pasquale Gatto di Lamezia Terme. Il quarto ufficiale designato per la sfida è Gianluca Renzi di Pesaro, mentre l’operatore FVS è Gianluca Scardovi di Imola.

“Siamo arrivati a un punto cruciale della stagione”. Ne è convinto Alessandro Birindelli, allenatore della Pianese, che in conferenza stampa ha presentato la sfida di domani. “L’obiettivo primario è stato raggiunto dai ragazzi con grandi sacrificio, determinazione e spirito di abnegazione: tutte caratteristiche fondamentali per rendere positiva un’annata – spiega il tecnico –. Arriviamo da una partita non brillantissima, per vari motivi, ma nel corso della stagione è normale attraversare momenti in cui le energie calano e le cose riescono meno bene. Non dobbiamo piangerci addosso: sono convinto che i ragazzi abbiano lavorato bene anche questa settimana. In questa fase è fondamentale saper gestire le energie, non solo dal punto di vista fisico ma anche mentale. Le squadre arrivano stanche, ci sono infortuni e defezioni, quindi diventa decisivo dosare i carichi e mantenere lucidità. Spesso la differenza la fanno i dettagli”.

“Il Forlì è una squadra importante, una delle poche che non ha mai cambiato il proprio modo di giocare nel corso della stagione. Non rinunciano mai a fare la partita, anche quando i risultati non arrivano. I numeri lo dimostrano: sono tra le prime del campionato per possesso palla ed expected goals. Questo significa che l’allenatore ha trasmesso un’identità chiara e riconoscibile – prosegue Birindelli –. È vero che hanno attraversato un periodo complicato, ma ho visto le loro ultime partite e le prestazioni sono state comunque positive. In casa, poi, sono una squadra forte: hanno raccolto gran parte dei punti e giocano su un campo molto ampio, che esalta le loro caratteristiche”.

“Alla Pianese servirà una grande prova di squadra. Nei momenti in cui le cose vanno meno bene bisogna essere ancora più uniti: aiutarsi di più, restare compatti, essere corti tra i reparti. Questo ci permetterà di ottimizzare le energie e non sprecarle inutilmente. Le caratteristiche e l’atteggiamento da mettere in campo i ragazzi li conoscono bene: ora serve applicarli con continuità per portare a casa un risultato positivo”, ha concluso Birindelli.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Trasferta a Forlì per la Pianese, Birindelli: “Servirà una grande prova di squadra” proviene da U.S. Pianese.