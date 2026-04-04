Il post partita di Pianese-Campobasso, Birindelli: “Un ko che non cambia il mio giudizio su questo gruppo”

In sala stampa il tecnico bianconero ha commentato lo 0-2 maturato contro i molisani

“È una sconfitta che non cambia il giudizio che ho su questo gruppo. Noi sappiamo bene cosa funziona e conosciamo il momento che stiamo attraversando, ma non cerchiamo alibi. Da queste partite dobbiamo prendere esperienza e portarci dietro ciò che ci serve per non ripetere certi errori”. Così mister Alessandro Birindelli, tecnico della Pianese, che in sala stampa ha analizzato lo 0-2 maturato oggi tra le mura amiche del Comunale contro il Campobasso.

“Per quanto riguarda la gara, ho visto un primo tempo in cui le squadre si temevano: erano entrambe corte, con i reparti compatti, ed è stata una partita molto tattica – ha spiegato l’allenatore –. Abbiamo avuto due o tre situazioni che potevamo sfruttare meglio, soprattutto nella scelta dell’ultimo passaggio dopo la riconquista del pallone, ma non siamo stati abbastanza lucidi. Al primo errore, poi, loro hanno colpito: hanno giocatori di qualità ed esperienza e hanno trovato il gol. Nel secondo tempo siamo partiti bene, con un’intensità e un’aggressività diverse. Abbiamo alzato il baricentro e provato anche a inserire cambi che potessero darci qualcosa in più. Sinceramente ho poco da rimproverare alla squadra per l’atteggiamento, per quello che ha fatto oggi e per il percorso che sta facendo. Sappiamo che veniamo da un periodo non brillantissimo, ma i ragazzi non hanno perso le misure. Il secondo gol è arrivato mentre stavamo cercando in tutti i modi di pareggiare: su una scivolata hanno recuperato palla e, con la squadra aperta, ci hanno punito. Non lo considero nemmeno nella valutazione complessiva della prestazione”.

“Ripartiamo da qui. Dispiace, perché ci tenevamo a fare un risultato diverso davanti al nostro pubblico, ma bisogna anche dare merito agli avversari: hanno fatto una partita attenta e concreta, sfruttando le occasioni che abbiamo concesso. Ci rimbocchiamo le maniche – ha concluso il tecnico bianconero –. Approfitto per fare gli auguri di Buona Pasqua a tutti i tifosi della Pianese”.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Il post partita di Pianese-Campobasso, Birindelli: “Un ko che non cambia il mio giudizio su questo gruppo” proviene da U.S. Pianese.