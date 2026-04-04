La Pianese lotta 90’ ma a festeggiare è il Campobasso: termina 0-2 al Comunale

Si ferma a 8 la striscia di partite consecutive senza sconfitte delle zebrette

PIANESE (3-4-2-1): Filippis; Ercolani, Gorelli, Amey; Sussi, Bertini, Proietto (42’ st Simeoni), Tirelli (11’ st Martey); Sodero (20’ st Peli), Ianesi (11’ st Bellini); Fabrizi (42’ st Ongaro). A disposizione: Nespola, Reali, Colombo, Balde, Spinosa, Jasharovski, Masetti, Xhani. Allenatore: Birindelli.

CAMPOBASSO (3-5-2): Tantalocchi; Salines, Lancini, Papini; Pierno (42’ st Celesia), Gala (48’ st Serra), Brunet (26’ st Agazzi), Gargiulo, Olivieri (26’ st Cristallo); Bilfulco, Magnaghi (26’ st Padula). A disposizione: Rizzo, Forte, Sarr, Lombari, Martina, Di Livio, Parisi. Allenatore: Zauri.

ARBITRO: Francesco Aloise di Voghera (Mandarino-Arshad; IV ufficiale: Mario Picardi di Viareggio; Operatore FVS: Angelo di Curzio di Civitavecchia)

MARCATORI: 40’ pt Bifulco; 50’ st Bifulco.

AMMONITI: Lancini, Bifulco

NOTE: Spettatori: 505 + 239 abbonati. Totale: 744. Incasso: 5.340 + 1.958 quota abbonamenti. Totale: € 7.298. Recupero: 2’, 6’. Angoli: 5-4.

Si ferma a otto la striscia di risultati utili consecutivi della Pianese che, al Comunale di Piancastagnaio, lotta per 90 minuti ma deve arrendersi al Campobasso. A decidere la sfida è la rete di Bifulco, arrivata sul finire del primo tempo, che vale lo 0-1 finale. Nel finale, con gli amiatini sbilanciati in avanti, arriva anche la rete della doppietta per l’attaccante dei molisani. Per i bianconeri, dopo la domenica di Pasqua di riposo, si tornerà a lavorare già da lunedì in vista della trasferta di sabato 11 aprile, quando alle 14:30 affronteranno il Gubbio.

Avvio di match subito a ritmo alto. La Pianese si fa vedere per la prima volta dalle parti di Tantalocchi dopo 5’, quando Sodero raccoglie una palla ben scodellata da Proietto senza però trovare il tempo giusto per concludere a rete. Al 13’ il Campobasso ricorre all’FVS per un presunto tocco di mano in area proprio di Proietto, ma l’arbitro lascia proseguire. Le zebrette ci riprovano al 19’ con Bertini, che calcia dai 20 metri senza inquadrare lo specchio. È ancora il centrocampista scuola Lazio a costruire l’occasione più importante dei primi 27 minuti: su calcio di punizione cerca il sette, ma Tantalocchi si supera deviando in corner. Sugli sviluppi dell’angolo è Sodero a tentare la conclusione al volo di sinistro, ma la palla termina alta. La risposta dei rossoblù arriva al 29’: Gala e Magnaghi dialogano velocemente in area, liberando al tiro quest’ultimo che però conclude alla sinistra della porta. È ancora il numero 9 ospite a rendersi pericoloso poco dopo la mezz’ora, ma senza precisione. Al 40’ arriva il vantaggio del Campobasso: Bifulco attacca la profondità e si presenta a tu per tu con Filippis, costretto a uscire dai pali. L’attaccante molisano, seppur da posizione defilata e fuori area, non sbaglia e firma lo 0-1. I bianconeri incassano e si lanciano subito al contrattacco. L’occasione più ghiotta capita nel recupero quando alla Pianese viene concesso un calcio di punizione dal limite dell’area di rigore. Sulla sfera va Sodero che tocca per Bertini che arriva a calciare ma il tiro centra la barriera. Si va all’intervallo sullo 0-1.

Nella ripresa la squadra di Birindelli prova a spingere, ma la prima occasione pericolosa è ancora degli ospiti: Gala si presenta al limite dell’area e lascia partire un destro che, complice una deviazione, termina sull’esterno della rete. Al 9’ è Ianesi a provarci dal limite, ma l’estremo difensore avversario blocca senza problemi. Il Campobasso torna poi a rendersi pericoloso: ancora Gala calcia da posizione defilata, ma Filippis è prodigioso e in tuffo sventa la minaccia. Gli amiatini continuano a cercare il pareggio e alla mezz’ora è Bertini a costruire una bella azione personale, slalomeggiando tra i difensori, senza però trovare lo specchio della porta. Quando siamo ormai all’84’ Fabrizi, intento a inseguire la sfera, viene atterrato in area di rigore ma l’arbitro, seppur richiamato all’FVS, non ravvede alcun fallo. Si rimane sullo 0-1. Le zebrette ci provano ma senza riuscire a trovare il guizzo decisivo. Nel finale, con la squadra toscana sbilanciata alla ricerca del pareggio, arriva anche il contropiede capitalizzato da Bifulco che porta il Campobasso a firmare il definitivo 0-2. Termina così la partita al Comunale di Piancastagnaio.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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