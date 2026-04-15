Pianese-Juventus Next Gen, in vendita i biglietti

L’Us Pianese informa che i biglietti per la partita di sabato prossimo, 18 aprile 2026, in cui le zebrette affronteranno la Juventus Next Gen nella 37ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26, saranno disponibili fino al giorno della gara, in programma alle ore 20:30. I tagliandi potranno essere acquistati in tutti i punti vendita Ciaotickets e online su Ciaotickets.com.

PREZZI:

* Tribuna d’onore = 30 euro + prevendita

* Tribuna = 15 euro + prevendita

* Tribuna ridotto Under 14 = 5 euro + prevendita

* Tribuna ridotto Under 18 = 10 euro + prevendita

* Tribuna ridotto Over 65 = 10 euro + prevendita

I biglietti per il settore ospiti saranno disponibili per l’acquisto fino alle ore 19:00 di venerdì 20 marzo 2026. I prezzi e le relative riduzioni applicate sono gli stessi previsti per il settore locale di Tribuna.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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