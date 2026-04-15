INFO BIGLIETTI: SAMBENEDETTESE-PONTEDERA

È
attiva
la
prevendita
per
Sambenedettese-Pontedera,
37esima
giornata
di
Serie
C
Sky
Wifi,
in
programma
sabato
18
aprile,
alle
ore
20:30,
allo
stadio
“Riviera
delle
Palme”
di
San
Benedetto
del
Tronto
(AP).
I
tagliandi
per
assistere
all’incontro
nel
settore
ospiti
(“Curva
Sud
Ospiti”)
sono
disponibili
sul
circuito
Vivaticket
e
presso
il
Point
“Pontedera
Cuore
Granata”,
in
Piazza
Martiri
della
Libertà
(aperto
giovedì
10-12
e
17-20;
venerdì
10-12:30
e
17-20),
con
i
seguenti
prezzi:
–
INTERO:
€11,00
più
i
diritti
di
prevendita.
–
RIDOTTO
(DONNE,
OVER
65,
UNDER
18,
DISABILI
74-99%):
€8,50
più
i
diritti
di
prevendita.
–
UNDER
12:
€2,00
più
i
diritti
di
prevendita.
I
biglietti
per
il
settore
ospiti
saranno
disponibili
fino
alle
ore
19:00
di
venerdì
17
aprile.
Il
giorno
della
gara
non
sarà
possibile
acquistare
biglietti
per
il
settore
ospiti.